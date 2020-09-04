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"Чтобы защитить страну": Ляшко будет баллотироваться в Раду

4 сентября, 16:16

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Глава Радикальной партии готов войти в парламент вместо погибшего нардепа

Лидер Радикальной партии Олега Ляшко поборется за портфель народного депутата от 208-го округа (Черниговская область), где он победил в 2012 году.

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Как сообщает пресс-служба Ляшко, решение выдвинуть его кандидатом в нардепы было принято на 28-м съезде Радикальной партии, который прошел 4 сентября в Батурине.

Среди тех, кто пришел его поддержать, было немало единомышленников, известных политиков и любимая учительница политика – преподаватель истории из Комаровской школы-интерната Мария Ющенко.

Присутствовал на съезде и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, который выразил Олегу Ляшко поддержку от имени Юлии Тимошенко и всей партии "Батькивщина".

"Фракция "Батькивщина" – и целая политическая сила, и я – обязательно хотим быть уверенными, что Олег находится с нами в парламенте и участвует в борьбе и дальше. Потому что этот выбор – это наш выбор. И это Олег Ляшко", – заявил Наливайченко с трибуны.

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Сам Ляшко поблагодарил всех собравшихся за поддержку и рассказал, почему идет в парламент.

"Я возвращаюсь, потому что наша с вами страна в большой опасности... Наша команда сделает все, чтобы защитить страну", – сказал он.

Напомним, что в прошлом году мажоритарным депутатом от 208-го округа в Верховной Раде стал Валерий Давыденко, однако в мае его обнаружили с огнестрельным ранением в его же офисе.

В июне Ляшко заявил о желании и готовности баллотироваться в этом округе, выразив уверенность в собственной победе.

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