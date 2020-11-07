"Наша дружба становится крепче": Зеленский поздравил Байдена с победой

Президент Украины оптимистечески настроен в отношении партнерства с США

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с победой на выборах президента США Джо Байдена, а также будущего вице-приезидента Камалу Харрис.

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Об этом он написал в своем Twitter.

"Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис! Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина и США всегда сотрудничали в области безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией.

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"Наша дружба становится только крепче!" - добавил президент Украины.

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Напомним, победителем на президентских выборах в США ряд СМИ объявили демократа Джо Байдена после того как он одержал победу в штате Пенсильвания и набрал 273 голоса из 270 необходимых.

В то же время Дональд Трамп после того как было объявлено о победе на выборах президента США его соперника заявил, что "выборы еще не окончены", он намерен оспаривать их результаты в суде.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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