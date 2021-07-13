Нас ждет новая волна агрессии? Эксперт расшифровал статью Путина об Украине

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Статья президента России Владимира Путина об Украине – это такая себе реакция на 30-летие нашей независимости. Теперь еще больше обострилась вероятность новой возможной волны российской агрессии.

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Об этом написал в Facebook политолог Владимир Фесенко.

"Почему эта статья появилась именно сейчас? Ответ на этот вопрос знает только Путин. Может он решил таким образом отреагировать на 30-летие независимости Украины. Ведь исходя из базовых посылов этот статьи, "ошибка истории" давно должна была прекратить свое существование", – отметил эксперт.

Однако украинцы, вопреки агрессии Кремля, продолжают жить и развиваться, и Путин решил лично возглавить "крестовый идеологический поход" против Украины.

"Путин все ждет, когда появится "правильный" украинский руководитель, разделяющий его взгляды о "едином народе". А на практике Украина все сильнее отдаляется от России. Кремлевского властителя это бесит. Но Путин не понимает, что своей агрессией и насилием против Украины он только отталкивает ее от себя", – пишет Фесенко.

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Но главный посыл здесь другой: это не просто пропагандистская статья, а скорее идеологическое обоснование новой волны российской агрессии и покушения на территориальную целостность Украины.

"Тезис о "единой большой нации, триедином народе", и опровержение современных границ постсоветских стран, по которым произошло разделение Советского Союза при желании легко можно использовать для обоснования территориальной экспансии России за счет соседей, в том числе и Украины. Мы с этим уже столкнулись в 2014 г. К сожалению, статья Путина говорит о том, что может быть и новая волна в реализации имперских амбиций Путина и кремлевской верхушки", – добавил политолог.

Как сообщали новости "Сегодня", Кремль опубликовал статью под авторством Путина, где он вспомнил всю совместную историю России и Украины. В ней просматривается главный нарратив –"русские всегда спасали украинцев от внешних врагов, вернули захваченные земли и заботились о братьях младших". А закончил тем, что Украина отдалилась от "братского народа" и попала под внешнее управление Запада. Путин также назвал Украину "детищем СССР".

В Украине отреагировали или насмешками, или гневно, но были и исключения. Например, нардеп Евгений Шевченко похвалил Путина за статью об Украине.

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