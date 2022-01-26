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Нарвались на санкции: как Собчак с мужем пострадали в отпуске из-за НАТО — видео

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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26 января, 16:44
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Режиссер дорисовал флаг РФ на граффити об "американской военщине"
Муж Ксении Собчак Константин Богомолов "отметился" на граффити в Аргентине. Коллаж "Сегодня"
Муж Ксении Собчак Константин Богомолов "отметился" на граффити в Аргентине. Коллаж "Сегодня"

Известная российская телеведущая Ксения Собчак и ее муж, режиссер Константин Богомолов "отметились" во время своей поездки в Аргентину. В Instagram Собчак появилось видео, на котором Богомолов раскрашивает надпись "F*ck NATO" на стене в цвета российского флага.

Также режиссер оставил автограф черной краской под надписью на русском языке" Долой американскую военщину"

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Телеведущая за кадром со смехом стыдит супруга:

"Константин Юрьевич, вот приедут в Аргентину русские туристы, будут им показывать эту надпись и говорить: "Это — Константин Богомолов". Вам не стыдно?" — говорит она.

В подписи к посту Собчак отметила, что в Аргентине кстати много граффити про "ненавистный американский капитализм".

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"Так что "вписались в ландшафт", — заключила она.

Реакция соцсети

Большинство комментаторов осудили поведение Собчак и Богомолова. В комментариях под видео многие подписчики написали, что не ожидали подобного от пары. "Это должно быть смешно?", "Странно от вас такое увидеть", "Что насчет российской военщины?" — пишут подписчики. Не один комментарий говорил о том, что

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Президент Федерации фитнес‑аэробики России Ольга Слуцкер отметила, что пара может после своей выходки лишиться визы США.

Что известно о паре

Ксения Собчак и Константин Богомолов являются друг у друга вторыми супругами. Собчак ранее была замужем за актером Максимом Виторганом, а Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз.

Свадьба пары была эпатажной — супруги приехали на регистрацию брака в катафалке, после регистрации и венчания устроили вечеринку в готическом стиле, а Собчак шокировала гостей откровенным танцем в черном боди и красной подвязке. Родители Богомолова после этого выступления новобрачной покинули свадьбу.

Ранее Собчак публиковала в Instagram видео с Константином Богомоловым, где он называет жену дурой и ругает за то, что она не пошла на светскую вечеринку. "Что значит ты работала?! Вот это, ***, и есть твоя работа! Идиотка, тебя все забудут скоро, дура, если ты не будешь ходить туда! Я посмотрел "сторис", там все были, все. Дура!" — говорил Ксении супруг.

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