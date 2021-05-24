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Нарушение карантина. Конституционный суд займется делом Зеленского

24 мая, 11:50

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент нарушил карантинные ограничения, когда посетил кафе в Хмельницком, его дело КСУ рассматривает с сентября 2020

КСУ рассмотрит дело Зеленского

КСУ рассмотрит дело Зеленского

Конституционный суд Украины на этой неделе продолжит рассмотрение дела о нарушении президентом Владимиром Зеленским карантина при посещении кафе в Хмельницком.

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Об этом в Telegram сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

"На этой неделе Конституционный суд продолжит рассмотрение ... по вопросу о возможности привлечения президента к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении им полномочий", – написала она.

Ольга Совгиря уточнила, что это представление находится на рассмотрении КСУ с сентября 2020 года.

Напомним, 3 июня 2020 года президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Хмельницкий прогулялся по центру города и зашел в местное кафе, где выпил кофе.

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Зеленский посетил кафе во время карантина

Зеленский посетил кафе во время карантина / Фото: president.gov.ua

На тот момент еще не разрешалось заведениям общественного питания принимать посетителе в помещении. Кроме того, в кафе разрешалось за одним столом не более четырех человек, а с Зеленским их было больше.

Все, кто были с президентом в кафе заплатили штраф в размере 17 тысяч грн. Зеленский также согласился заплатить, если ему выпишут штраф.

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