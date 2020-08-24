"Народный фронт" поддержал Меморандум единства проукраинских сил

Политическая партия "Народный фронт" поддержала инициативу создания Меморандума единства украинских сил и его положения.

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Об этом сообщается на сайте партии.

Авторами инициативы выступили авторитетные общественные деятели, ветераны боевых действий на Востоке Украины, известные борцы за украинскую независимость, ученые, журналисты, юристы и патриоты. В "Народном фронте" считают, что их позиция не только заслуживает внимания, а требует реакции государственных сил.

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"Партия "Народный фронт", как политическая сила, которая после Революции Достоинства на выборах в 2014 году получила наивысшую поддержку людей и взяла ответственность за судьбу страны в критический период российской агрессии, твердо убеждена, – любые свертывания государственных процессов, капитулянтские планы, уступки агрессору за счет Украины, саботаж проевропейского и евроатлантического курса Украины являются преступлениями против народа, государства и истории", – отмечается в заявлении политсилы.

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Также "Народный фронт" призвал патриотические силы консолидироваться.

Напомним, ранее лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк заявил, что на украинской земле не будет выборов под дулами российских автоматов или по указаниям из Кремля.

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