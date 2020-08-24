Українська
$ 27,48
32,55
  1. Новости политики

"Народный фронт" поддержал Меморандум единства проукраинских сил

24 августа, 22:37

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

В партии призвали патриотические силы объединиться

Политическая партия "Народный фронт" поддержала инициативу создания Меморандума единства украинских сил и его положения.

Реклама

Об этом сообщается на сайте партии.

Авторами инициативы выступили авторитетные общественные деятели, ветераны боевых действий на Востоке Украины, известные борцы за украинскую независимость, ученые, журналисты, юристы и патриоты. В "Народном фронте" считают, что их позиция не только заслуживает внимания, а требует реакции государственных сил.

Читайте также: "Независимость – не просто слово": Арсений Яценюк поздравил украинцев с праздником (видео)

В тренде
В Беларуси по-хамски ответили на советы Зеленского Лукашенко

"Партия "Народный фронт", как политическая сила, которая после Революции Достоинства на выборах в 2014 году получила наивысшую поддержку людей и взяла ответственность за судьбу страны в критический период российской агрессии, твердо убеждена, – любые свертывания государственных процессов, капитулянтские планы, уступки агрессору за счет Украины, саботаж проевропейского и евроатлантического курса Украины являются преступлениями против народа, государства и истории", – отмечается в заявлении политсилы.

Реклама

Также "Народный фронт" призвал патриотические силы консолидироваться.

Напомним, ранее лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк заявил, что на украинской земле не будет выборов под дулами российских автоматов или по указаниям из Кремля.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

народный фронт

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кравчук дал Зеленскому два совета
Кравчук дал Зеленскому два советаПолитика
Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте Лукашенко
Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте ЛукашенкоПолитика
Россия еще в 1991 году
Россия еще в 1991 году "положила глаз" на Украину: Кравчук рассказал о разговоре с ЕльцинымПолитика
"Каждый метр земли будет гореть под оккупантами": Кравчук предупредил РоссиюПолитика
В Раду поступило обращение Кравчука из-за нового требования России
В Раду поступило обращение Кравчука из-за нового требования РоссииПолитика
В Беларуси по-хамски ответили на советы Зеленского Лукашенко
В Беларуси по-хамски ответили на советы Зеленского ЛукашенкоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять