Нардепы поддержали назначение Лещенко главой Минагрополитики

Комитет Верховной рады по вопросам аграрной политики поддержал назначение Романа Лещенко министром агрополитики.
Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Facebook.
Сейчас Лещенко возглавляет Госслужбу по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Это ключевая служба в вопросе открытия рынка земли.
В марте премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил планы создания нового ведомства по агропромышленному комплексу и для него назначат и своего министра.
Агропромышленная сфера на сегодня относится к компетенции Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.
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