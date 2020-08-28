Нардепу Гео Леросу сожли авто (видео)

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос выложил видео сгоревшего автомобиля. В facebook депутат сообщил, что его авто сожгли.
Он также опубликовал видео пожара.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
"Свидетели говорят, что был хлопок слышен в квартире 14 этажа. Сомнений уже нет, это был поджог. Кто бы это не сделал, я вас найду, вы рано радуетесь", – сообщил подробности Герос.
Напомним, в Броварах в ночь на 17 августа сожгли автомобиль Kia Cerato, которым пользовались журналисты программы "Схемы".
Неделей ранее, 11 августа, автомобиль Tesla Model S сгорел в Киеве. Оказалось, авто принадлежит бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану.
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