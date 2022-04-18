Политика
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости политики

Нардепа от "Слуги народа" подозревают в коллаборационизме – подробности

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 апреля, 22:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ранее нардеп Ковалев уверял, что не сотрудничает с российскими оккупантами
"Слуги народа" хотят приостановить членство Ковалева во фракции
"Слуги народа" хотят приостановить членство Ковалева во фракции / Фото: Коллаж: Сегодня

В президентской фракции "Слуга народа" собирают подписи за приостановку членства во фракции народного депутата Алексея Ковалева, вернувшегося на временно оккупированную армией РФ территорию Херсонской области.

Об этом депутаты сообщили журналистам "Схем" (Радио Свобода).

Реклама

Депутат Егор Чернев сказал, что Ковалева уже исключили из фракционных чатов.

"Неизвестно, пользуется ли он сам телефоном, или телефон у оккупантов. Поэтому сейчас идет обсуждение по приостановлению членства во фракции до выяснения обстоятельств", — рассказал Чернев.

Другой депутат, попросивший не указывать его имя, отметил, что есть внутренние договоренности, что на оккупированных территориях остается представитель местных властей, чтобы заниматься общиной.

"О чем может говорить народный депутат с оккупационными властями? Как там можно вообще находиться? Как депутат он представляет интересы избирателей в Верховной Раде", – сказал депутат.

Реклама

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко тоже не понимает, почему Ковалев находится на оккупированной территории.

"У нас нет инструментария принудительного приведения на заседание, поэтому пока обращаемся к коллеге с просьбой прибыть на ближайшее заседание. Мое мнение – надо, пожалуй, больше объяснений от Алексея – и от нас, и от органов, соответственно, безопасных. Какие коммуникации происходили у народного депутата с оккупантами? О чем они там говорили?", – сказал Корниенко.

В "Слуге народа" собирают подписи о приостановлении членства Ковалева во фракции – из-за его пребывания на временно оккупированной территории Херсонской области и невыполнении им обязанностей как народного депутата.

Реклама

Ранее "Схемы" опубликовали короткое интервью с украинским переговорщиком, расспросив о причинах возвращения Ковалева в Голую Пристань в Херсонскую область, которая находится под оккупацией российских войск.

Публично Ковалев выступал с проукраинской позицией, заявляя, что помогает местным – своим избирателям, а также имеет бизнес в Херсонской области, который нужно защищать, в частности, от мародерства.

Ранее Ковалев находился в Киеве до 28 февраля, после чего в течение двух недель добирался домой в Херсонскую область через Кропивницкий и Николаев. Он рассказал, что украинские военные на блокпостах предупреждали его об опасности выезда в сторону Херсона.

12 апреля к нему домой в городе Голая Пристань приезжали российские военные и проводили обыск, но "ничего не нашли". Он также уверял, что с оккупационными властями не сотрудничает.

Что известно о Ковалеве?

  • Ковалев — член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председатель подкомитета по акцизному налогу и законодательному регулированию рынка спирта, алкоголя и табака.
  • 28 декабря 2021 стало известно, что Ковалев приобрел телевизионный "4 канал" у львовского политика и медиаменеджера Дмитрия Добродомова.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Политика
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Герої не вмирають!

Лично уничтожил две вражеские БМД. Владимир Балюк - десантник, позывной "Балу", главный сержант роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Отражая атаку врага, с помощью “Джавелина” взорвал две боевые машины десанта россиян, после чего наступление оккупантов захлебнулось. Погиб в том же бою. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Адам Горбатюк – заслуженный артист Украины из Луцка, музыкант, а ныне – боец ​​Нацгвардии, пулеметчик. Как и в 2015 году, сейчас тоже записался добровольцем. И в окопах он не только воюет с врагом, но и не оставляет любимое дело – поет для побратимов, поднимая боевой дух.
История героя
Власть
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
Комаровский в теме
Какой тест на СOVID-19 самый надежный
Мнение Комаровского
Читать статью
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Кейт Уинслет для LA Times
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Для родителей
Аптечка малыша в отпуск и дома
Собрать
Грядущие события в сферах музыки и кино

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Политика
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять