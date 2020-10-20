Оккупанты в Крыму лишают население воды ради военных баз – нардеп

Вся шумиха вокруг водяного кризиса - это фейковая история, говорит Умеров

Запасов воды в Крыму хватало бы для нужд гражданского населения, если бы российские оккупационные власти не ограничивали доступ крымчан к воде и не перенаправляли ее на свои военные базы

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Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Крыму и Севастополе, член фракции партии "Голос" Рустам Умеров, сообщает Укринформ.

Во время виртуального круглого стола под эгидой "Атлантического совета", посвященного сопротивления крымских татар, притеснениям и репрессиям со стороны оккупационной администрации РФ, нардеп рассказал, что Россия выбрала новую стратегию – обвинять Украину во всем, особенно во время кризиса с водоснабжением.

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"Они (оккупанты – Ред.) способны прокладывать трубопроводы для прокачки нефти, поэтому технически способны подвести воду на оккупированные территории. Но они не прокладывают такие водопроводы, что само по себе является нарушением гуманитарного права. Вместо этого они обвиняют Украину, что именно она стала причиной гуманитарного кризиса. Сейчас это одна из главных российских фейковых новостей", – сказал Умеров.

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Нардеп рассказал, что сейчас в Крыму доступны около 1 млрд кубометров воды. Но из них только 2-3 млн кубометров используются в интересах населения. Остальное идет на обеспечение военных баз и для тех, кого оккупанты завезли из России.

"В Крыму сейчас достаточно воды для обеспечения наших граждан, но ее недостаточно для российских военных баз. То, что мы видим сейчас – это массовое передвижение граждан России в Крым. Поэтому, вся шумиха вокруг водяного кризиса – это фейковая история, созданная Российской Федерацией, чтобы попытаться ослабить позиции Украины в глазах международных партнеров", – добавил Умеров.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил: в Крыму не хватает воды для того, чтобы колонизировать его во всех направлениях изаселять Крым сотнями тысяч граждан России.

Также напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому, когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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