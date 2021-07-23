Нардеп от "Слуги народа" сфотографировался перед Капитолием в пляжных шлепанцах и с флагом в руках (фото)

Политик сделал фото во время рабочей поездки перед Капитолием в не соответствующей одежде

Андрей Клочко в США. Коллаж: "Сегодня"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Клочко во время рабочего визита в Вашингтон (США) сфотографировался перед Капитолием в пляжных шлепанцах, но с украинским флагом в руках.

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Соответствующее фото он разместил на своей странице в Facebook, правда, чуть позже удалил его.

На фото нардеп предстал в неформальном образе: в спортивных шортах, футболке и, что больше всего удивило пользователей Сети, в пляжных шлепанцах. Как заметили некоторые СМИ, "главными" в образе Клочко были не они, а часы за 7,6 тысячи долларов (OMEGA City Editions Co-Axial Master Chronometer).

Андрей Клочко прибыл с коллегами в США 19 июля, чтобы ознакомиться с процедурами законотворческой деятельности в США и наладить партнерские отношения с коллегами.

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Ранее народный депутат Украины Евгений Шевченко на "Славянском базаре" в белорусском Витебске спел дуэтом с украинским композитором Николо Петрашем.

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