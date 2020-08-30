Нардеп от "Слуги народа" рассказал, как заболел коронавирусной инфекцией

Депутат от "Слуги народа" Степан Чернявский заболел коронавирусной инфекцией. Об этом нардеп рассказал в своем facebook.
Депутат проходит лечение в Одесском областном консультативно-диагностическом центре, известном как "больница водников", на госпитализации Чернявский находится уже 11-й день.
"Я себя почувствовал как при обычном ОРВИ – слабость, ломота, вечером маленькая температура 37. На следующий день сделал тест – тест оказался положительным. Доктор порекомендовал сразу же сделать КТ грудного отдела. Результат показал правостороннюю пневмонию. То есть, за два дня болезнь сразу же опускается в легкие", – рассказал депутат.
Также призвал при малейших симптомах обращаться к врачам, поскольку именно на ранних этапах заболевание легче всего вылечить.
Ранее депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказала, что во фракции сейчас трое нардепов болеют коронавирусом.
Напомним, по состоянию на 30 августа COVID-19 диагностировали у 2096 наших граждан. Также за сутки 35 украинцев скончались от коронавируса (с начала эпидемии – 2527). Победить COVID-19 удалось 56 734 инфицированным (596 за последние сутки).
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