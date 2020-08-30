Нардеп от "Слуги народа" рассказал, как заболел коронавирусной инфекцией

Степан Чернявский лечится уже больше 10 дней

Депутат от "Слуги народа" Степан Чернявский заболел коронавирусной инфекцией. Об этом нардеп рассказал в своем facebook.

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Депутат проходит лечение в Одесском областном консультативно-диагностическом центре, известном как "больница водников", на госпитализации Чернявский находится уже 11-й день.

"Я себя почувствовал как при обычном ОРВИ – слабость, ломота, вечером маленькая температура 37. На следующий день сделал тест – тест оказался положительным. Доктор порекомендовал сразу же сделать КТ грудного отдела. Результат показал правостороннюю пневмонию. То есть, за два дня болезнь сразу же опускается в легкие", – рассказал депутат.

Также призвал при малейших симптомах обращаться к врачам, поскольку именно на ранних этапах заболевание легче всего вылечить.

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Ранее депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказала, что во фракции сейчас трое нардепов болеют коронавирусом.

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Напомним, по состоянию на 30 августа COVID-19 диагностировали у 2096 наших граждан. Также за сутки 35 украинцев скончались от коронавируса (с начала эпидемии – 2527). Победить COVID-19 удалось 56 734 инфицированным (596 за последние сутки).

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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