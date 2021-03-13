Українська
$ 27,75
33,17
  1. Новости политики

Нардеп Куницкий стал "героем парковки": машину "слуги народа" эвакуировали (фото)

13 марта, 20:19

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Забирать свою машину "слуге народа" придется уже со штрафплощадки

Вслед за нардепом Давидом Арахамией, которого накануне застали за нарушением правил дорожного движения, патрульные наказали его однопартийца из "Слуги народа" Александра Куницкого.

Реклама

Как сообщает dtp.kiev.ua, 13 марта автомобиль народного избранника эвакуировали на штрафплощадку.

Парламентарий припарковался в запрещенном месте, а на замечание патрульных "махнул рукой, сказал, ему можно, и ушел".

Читайте также: Показал "ксиву": в Киеве мужчина быстро решил проблему с эвакуацией машины

Предполагается, что народный избранник приехал на съезд своих коллег из фракции, который проходил в столичном выставочном центре "Парковый".

В тренде
Нардеп Куницкий стал "героем парковки": машину "слуги народа" эвакуировали (фото)
Реклама

Как видно на фото с места событий, инцидент завершился тем, что эвакуатор увез Nissan "слуги народа" на штрафплощадку.

Любопытно еще и то, что Куницкий известен как видеоблогер ZPSanek – в YouTube он прославился "войной" с неправомерными действиями дорожных патрульных.

Фото: Киев парковочный
Фото: Киев парковочный
Фото: Киев парковочный

А в 2019 году "героем парковки" стал другой депутат – "слуга народа" Юрий Корявченков. Бывший "кварталовец" бросил свою белую Toyota Prado посреди улицы в Одессе.

Напомним, что в этом же месяце другой нардеп от этой же партии Александр Дубинский попал в ДТП во Львовской области. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Jeep – водителя и пассажира машины госпитализировали.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ПДД штрафплощадка герой парковки дорожное движение слуга народа Давид Арахамия
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Арахамия припарковался на пешеходном переходе и был оштрафован на 510 грн (фото)
Арахамия припарковался на пешеходном переходе и был оштрафован на 510 грн (фото)Власть
Захарова нервно ответила на слова Кравчука о
Захарова нервно ответила на слова Кравчука о "зеркальном ответе ВСУ"Власть
Мальдивы по дешевке: Арахамия рассказал, во сколько ему обошелся отдых в люксовом отеле
Мальдивы по дешевке: Арахамия рассказал, во сколько ему обошелся отдых в люксовом отелеВласть
"Очищаем команду от засланных казачков"– Зеленский сделал громкое заявление о "слугах народа"Власть
Зеленский переговорил с президентом Австрии о вакцине, Крыме и санкциях против РФ
Зеленский переговорил с президентом Австрии о вакцине, Крыме и санкциях против РФВласть
Послание от Байдена – что передал Волкер Украине: первые комментарии
Послание от Байдена – что передал Волкер Украине: первые комментарииВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять