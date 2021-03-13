Нардеп Куницкий стал "героем парковки": машину "слуги народа" эвакуировали (фото)

Забирать свою машину "слуге народа" придется уже со штрафплощадки

Вслед за нардепом Давидом Арахамией, которого накануне застали за нарушением правил дорожного движения, патрульные наказали его однопартийца из "Слуги народа" Александра Куницкого.

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Как сообщает dtp.kiev.ua, 13 марта автомобиль народного избранника эвакуировали на штрафплощадку.

Парламентарий припарковался в запрещенном месте, а на замечание патрульных "махнул рукой, сказал, ему можно, и ушел".

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Предполагается, что народный избранник приехал на съезд своих коллег из фракции, который проходил в столичном выставочном центре "Парковый".

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Как видно на фото с места событий, инцидент завершился тем, что эвакуатор увез Nissan "слуги народа" на штрафплощадку.

Любопытно еще и то, что Куницкий известен как видеоблогер ZPSanek – в YouTube он прославился "войной" с неправомерными действиями дорожных патрульных.

Фото: Киев парковочный

Фото: Киев парковочный

Фото: Киев парковочный

А в 2019 году "героем парковки" стал другой депутат – "слуга народа" Юрий Корявченков. Бывший "кварталовец" бросил свою белую Toyota Prado посреди улицы в Одессе.

Напомним, что в этом же месяце другой нардеп от этой же партии Александр Дубинский попал в ДТП во Львовской области. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Jeep – водителя и пассажира машины госпитализировали.

Видео: Сегодня

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