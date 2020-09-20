Нардеп "Голоса" намерена баллотироваться в мэры Винницы

Народный депутат Украины из фракции "Голос" Александра Устинова собирается баллотироваться на пост городского головы Винницы. Об этом она объявила на своей странице в Facebook.
"Я иду в мэры Винницы! Это было непростое для меня решение, но в какой-то момент я поняла: Винница заслуживает лучшего!" – написала депутат.
По словам Устиновой, на такое решение ее сподвигло то, что она сама – винничанка и считает Винницу уникальным городом. Она также добавила, что в этом городе живет ее мама.
Отметим, Александра Устинова состоит в комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и является cекретарем счетной комиссии парламента.
Должность мэра Винницы в настоящий момент занимает Сергей Моргунов.
Напомним, в августе известный телеведущий и актер Сергей Притула заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева от партии "Голос", поскольку ему не все равно, что происходит в столице, так как он сам живет здесь со своей семьей.
Мы также сообщали, что еще одна конкурентка действующего мэра на выборах в Киеве народного депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук застали за необычным занятием – она парила над землей в самом центре столицы на зонтике.
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