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Нардеп "Голоса" намерена баллотироваться в мэры Винницы

20 сентября, 00:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Для Устиновой Винница - родной город

Народный депутат Украины из фракции "Голос" Александра Устинова собирается баллотироваться на пост городского головы Винницы. Об этом она объявила на своей странице в Facebook.

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"Я иду в мэры Винницы! Это было непростое для меня решение, но в какой-то момент я поняла: Винница заслуживает лучшего!" – написала депутат.

По словам Устиновой, на такое решение ее сподвигло то, что она сама – винничанка и считает Винницу уникальным городом. Она также добавила, что в этом городе живет ее мама.

Отметим, Александра Устинова состоит в комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и является cекретарем счетной комиссии парламента.

Должность мэра Винницы в настоящий момент занимает Сергей Моргунов.

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Напомним, в августе известный телеведущий и актер Сергей Притула заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева от партии "Голос", поскольку ему не все равно, что происходит в столице, так как он сам живет здесь со своей семьей.

Мы также сообщали, что еще одна конкурентка действующего мэра на выборах в Киеве народного депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук застали за необычным занятием – она парила над землей в самом центре столицы на зонтике.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Винница мэр голос местные выборы
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