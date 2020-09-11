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Нардеп Деркач пригрозил США разоблачением "шокирующих фактов" коррупции

11 сентября, 11:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Нардеп считает, что американцы мстят ему за разоблачение коррупции

Народный депутат Андрей Деркач в ответ на санкции США готовится обнародовать некие громкие факты коррупции представителей Демократической партии. По его мнению, демократы мстят ему и поэтому Министерство финансов США внесло его в "черный список".

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Это месть мне, как представителю команды следователей (разоблачителей международной коррупции. – Ред.). И не важно, как эта месть проявляется: будь то отмена американской визы по просьбе представителей "демокоррупционного" посольства США или моей депортации из РФ, как это было в 2017 году … Разоблачая схемы международной коррупции, всегда нужно готовиться к мести", – написал он.

Теперь Деркач готовится дать очередную пресс-конференцию, на которой грозится обнародовать факты коррупции демократов.

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"В начале следующей недели пойду на пресс-конференцию с новыми шокирующими фактами о разоблачении демокоррупции … Чиновники демокоррупции в ужасе, потому что цифры, документы и захватывающие записи поддерживают каждое слово, которое я озвучу. Не откажусь от проведения пресс-конференции: на кону госзависимость и суверенитет Украины", – заявил нардеп.

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Отметим, что Деркач известен своими разоблачительными пресс-конференциями и записями разговоров якобы бывшего руководства Украины и чиновников США. Как сообщали новости "Сегодня", ранее он опубликовал аудиозаписи, на которых похожие на пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена голоса обсуждали увольнение экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина в обмен на кредит от Америки. У Байдена отреагировали на записи разговоров с Порошенко.

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США коррупция санкции Деркач

Источник: Сегодня

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