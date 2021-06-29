Нардеп Анна Скороход пришла в Раду в пиджаке со странным изображением (фото)

Депутат уже не впервые отличилась стильной выходкой – и каждый раз на ее одежде изображен апокалипсис для парламента

Народный депутат из депутатской группы "За майбутнє" Анна Скороход удивила своим новым нарядом – она пришла на сегодняшнее заседание парламента в пиджаке, на котором изображен пазл разваливающейся Верховной Рады.

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Соответствующее фото опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.

Народная избранница продолжает "модные показы" в Раде. На ее пиджак со спины нанесено изображение Верховной Рады в виде пазла. Все бы ничего, но Скороход решила показать разваливающийся парламент, тем самым оставив пищу для размышлений.

Скороход предрекает распад Рады? Фото: Ян Доброносов

Отметим, что это уже не первый раз нардеп "посягает" на Верховную Раду. В мае она вырядилась в красный пиджак с изображением огнедышащего дракона, который своим пламенем сжигает здание парламента.

Тоже Скороход, но на этот раз с драконом. Фото: "Буквы"

Тем временем в Верховной Раде подрались "слуги народа" Тищенко и Куницкий. Как сообщали новости "Сегодня", стычка произошла в парламентской столовой. Стала известна и причина их схватки.