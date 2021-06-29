Українська
$ 27,4
32,74
  1. Новости политики

Нардеп Анна Скороход пришла в Раду в пиджаке со странным изображением (фото)

29 июня 2021 14:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутат уже не впервые отличилась стильной выходкой – и каждый раз на ее одежде изображен апокалипсис для парламента

Народный депутат из депутатской группы "За майбутнє" Анна Скороход удивила своим новым нарядом – она пришла на сегодняшнее заседание парламента в пиджаке, на котором изображен пазл разваливающейся Верховной Рады.

Реклама

Соответствующее фото опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.

Народная избранница продолжает "модные показы" в Раде. На ее пиджак со спины нанесено изображение Верховной Рады в виде пазла. Все бы ничего, но Скороход решила показать разваливающийся парламент, тем самым оставив пищу для размышлений.

Скороход предрекает распад Рады? Фото: Ян Доброносов

Отметим, что это уже не первый раз нардеп "посягает" на Верховную Раду. В мае она вырядилась в красный пиджак с изображением огнедышащего дракона, который своим пламенем сжигает здание парламента.

Не пропусти!
Швеция – Украина: онлайн матча 1/8 финала Евро-2020
Украина vs Швеция на Евро-2020
Тоже Скороход, но на этот раз с драконом. Фото: "Буквы"

Тем временем в Верховной Раде подрались "слуги народа" Тищенко и Куницкий. Как сообщали новости "Сегодня", стычка произошла в парламентской столовой. Стала известна и причина их схватки.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В столовой Рады подрались
В столовой Рады подрались "слуги народа" – Тищенко сцепился с Куницким (обновлено)Власть
Зеленский позвонил футболистам сборной Украины перед сверхважным матчем (фото)
Зеленский позвонил футболистам сборной Украины перед сверхважным матчем (фото)Власть
Зеленский о Конституции Орлика:
Зеленский о Конституции Орлика: "Возвращаем Украине Украину"Власть
"Кто сильнее, мы с вами знаем". Зеленский рассмешил Раду перед матчем Украина – ШвецияВласть
Кандидаты в канцлеры Германии не видят Украину в ЕС и НАТО: что они ответили Зеленскому
Кандидаты в канцлеры Германии не видят Украину в ЕС и НАТО: что они ответили ЗеленскомуВласть
Зеленский ввел
Зеленский ввел "налог на Google"Бизнес

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять