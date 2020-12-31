НАПК возобновило доступ к декларациям чиновников

Национальное агентство по предотвращению коррупции возобновило доступ к электронным декларациям чиновников и депутатов, открыв Единый реестр деклараций. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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Антикоррупционеры предупредили чиновников, что из их деклараций могут "исчезнуть" данные, но успокоили, что это временные проблемы в связи с модернизацией Единого реестра, которая еще продолжается. Если такое произойдет, то эти данные будут восстановлены в ближайшее время.

В НАПК рассказали о ключевых обновлениях Реестра:

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персональные данные в черновиках документов не исчезают. Чиновник может заполнять документы с различных устройств и с различными квалифицированными электронными подписями (КЭП);

декларант может пересмотреть и загрузить все представленные им документы с персональными данными в формате HTML и PDF из своего кабинета;

при использовании декларантом нескольких КЭП отсутствует необходимость проводить процедуру изменения КЭП в Реестре;

в Реестре можно подать уведомление об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента в электронной форме (ранее это делалось в бумажной форме).

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада возобновила полноценную работу НАПК. Ведомству вернули контролирующие функции, определен порядок реагирования на признаки коррупции, а также открывается круглосуточный доступ к Единому реестру деклараций чиновников и депутатов.

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