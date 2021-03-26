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НАПК составило еще один протокол на Тупицкого из-за ситуации с ГБР

26 марта, 13:42

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Отстраненный председатель КСУ никак не угомонится и продолжает влиять на работу суда

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков выписал очередной протокол в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого из-за ситуации с Государственным бюро расследований (ГБР).

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Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Протокол составлен из-за несообщения Тупицким о наличии реального конфликта интересов.

"Александр Тупицкий не сообщил КСУ о конфликте интересов, который возник у него на основании направления в суд обращения ГБР о совершении им же дисциплинарного проступка. Тупицкий отменил распоряжение о заседании, на котором должно был рассматриваться это обращение", – объяснил Новиков.

В чем суть нарушения Тупицкого

9 марта в КСУ поступило обращение ГБР о совершении Тупицким существенного дисциплинарного проступка – речь о созыве собрания судей КСУ, хотя он был отстранен от исполнения обязанностей указом президента.

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В свою очередь заместитель главы КСУ Сергей Головатый, который временно выполняет обязанности Тупицкого, созвал специальное пленарное заседание для направления обращения ГБР на рассмотрение Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ.

А вот Тупицкий, несмотря на свое отстранение, незаконно издал распоряжение об отмене созыва Головатым специального заседания и назначил его на другую дату. Имея реальный конфликт интересов, Тупицкий не сообщил об этом суду.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Верховный суд отказал в открытии производства по иску главы КС Тупицкого к президенту.

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протокол КСУ Конституционный суд тупицкий НАПК ГБР

Источник: Сегодня

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