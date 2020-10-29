НАПК обязали немедленно восстановить доступ к реестру е-деклараций

Реестр был закрыт сутки, но на экстренном заседании Кабмина было принято решение о его открытии

На внеочередном заседании Кабмина было принято распоряжение, которым Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции обязали восстановить публичный доступ к Единому реестру электронных деклараций.

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Как сообщил в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов, на заседании правительства с участием президента Владимира Зеленского "во исполнение решения СНБО приняли распоряжение, которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки".

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Сайт "Сегодня" сообщал, что президент Владимир Зеленский во время срочного заседания СНБО пообещал, что, несмотря на решение Конституционного Суда, система электронного декларирования для чиновников будет работать.

Напомним, вечером 28 октября НАПК закрыло реестр электронных деклараций госслужащих в связи с решением Конституционного Суда.

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Также напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. В КСУ объяснили скандальное решение.

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