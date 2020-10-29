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НАПК обязали немедленно восстановить доступ к реестру е-деклараций

29 октября, 19:41

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Реестр был закрыт сутки, но на экстренном заседании Кабмина было принято решение о его открытии

На внеочередном заседании Кабмина было принято распоряжение, которым Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции обязали восстановить публичный доступ к Единому реестру электронных деклараций.

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Как сообщил в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов, на заседании правительства с участием президента Владимира Зеленского "во исполнение решения СНБО приняли распоряжение, которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки".

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Сайт "Сегодня" сообщал, что президент Владимир Зеленский во время срочного заседания СНБО пообещал, что, несмотря на решение Конституционного Суда, система электронного декларирования для чиновников будет работать.

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Напомним, вечером 28 октября НАПК закрыло реестр электронных деклараций госслужащих в связи с решением Конституционного Суда.

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Также напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. В КСУ объяснили скандальное решение.

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СНБО Кабинет министров НАПК е-декларирование Олег Немчинов

Источник: Сегодня

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