НАПК: Из-за решения КСУ чиновники смогут получать дорогие подарки

Национальное агентство по предотвращению коррупции уже говорило, что решение Конституционного Суда позволит "врать в декларациях", а теперь еще и чиновники смогут принимать подарки любой стоимости от любых лиц.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Агентство после решения КСУ лишилось возможности составлять протоколы об административных правонарушениях, в том числе о нарушении чиновниками установленных законом ограничений относительно получения подарков. Теперь они смогут себя чувствовать свободно при получении ценных подарков и смогут "благодарить" в ответ "решением вопросов".
"Если чиновник получил подарок, а потом в знак благодарности вынес решение в пользу дарителя, то такое решение считается принятым в условиях конфликта интересов и подлежит отмене. Однако из-за решения КСУ НАПК не сможет составить протоколы об административных правонарушениях и обратиться в суд с иском об отмене таких решений", – объяснил глава НАПК Александр Новиков.
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Кто теперь сможет свободно получать подарки без каких-либо последствий:
- президент Украины;
- премьер-министр и министры Кабинета министров, их заместители;
- народные депутаты;
- судьи и прокуроры, члены Высшего совета правосудия и члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
- члены Центральной избирательной комиссии;
- председатель Нацбанка, его заместители;
- члены Антимонопольного комитета;
- члены Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;
- председатель Фонда государственного имущества Украины, его заместители;
- председатели Государственной таможенной и фискальной служб;
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его заместители;
- Руководитель Офиса президента Украины, его заместители;
- другие государственные служащие категории "А" и "Б", должностные лица местного самоуправления.
Напомним, антикоррупционное законодательство Украины запрещает дарить госслужащему (кроме близких родственников) подарок дороже 1900 грн. Если в течение года дарятся несколько подарков, их общая стоимость не должна превышать 3800 грн. Эти суммы привязаны к прожиточному минимуму и постоянно меняются. Важно: получение подарка дороже не значит, что он будет считаться взяткой, но такой подарок сулит санкциями для госслужащего. Подробней об этом читайте в материале "Сегодня", чем подарок должностному лицу отличается от взятки.
Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда
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