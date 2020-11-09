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НАПК: Из-за решения КСУ чиновники смогут получать дорогие подарки

9 ноября, 14:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Антикоррупционное законодательство запрещает дарить госслужащему подарок дороже 1900 грн, но теперь это ограничение не помеха

Национальное агентство по предотвращению коррупции уже говорило, что решение Конституционного Суда позволит "врать в декларациях", а теперь еще и чиновники смогут принимать подарки любой стоимости от любых лиц.

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Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Агентство после решения КСУ лишилось возможности составлять протоколы об административных правонарушениях, в том числе о нарушении чиновниками установленных законом ограничений относительно получения подарков. Теперь они смогут себя чувствовать свободно при получении ценных подарков и смогут "благодарить" в ответ "решением вопросов".

"Если чиновник получил подарок, а потом в знак благодарности вынес решение в пользу дарителя, то такое решение считается принятым в условиях конфликта интересов и подлежит отмене. Однако из-за решения КСУ НАПК не сможет составить протоколы об административных правонарушениях и обратиться в суд с иском об отмене таких решений", – объяснил глава НАПК Александр Новиков.

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Кто теперь сможет свободно получать подарки без каких-либо последствий:

  • президент Украины;
  • премьер-министр и министры Кабинета министров, их заместители;
  • народные депутаты;
  • судьи и прокуроры, члены Высшего совета правосудия и члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
  • члены Центральной избирательной комиссии;
  • председатель Нацбанка, его заместители;
  • члены Антимонопольного комитета;
  • члены Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;
  • председатель Фонда государственного имущества Украины, его заместители;
  • председатели Государственной таможенной и фискальной служб;
  • секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его заместители;
  • Руководитель Офиса президента Украины, его заместители;
  • другие государственные служащие категории "А" и "Б", должностные лица местного самоуправления.
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Напомним, антикоррупционное законодательство Украины запрещает дарить госслужащему (кроме близких родственников) подарок дороже 1900 грн. Если в течение года дарятся несколько подарков, их общая стоимость не должна превышать 3800 грн. Эти суммы привязаны к прожиточному минимуму и постоянно меняются. Важно: получение подарка дороже не значит, что он будет считаться взяткой, но такой подарок сулит санкциями для госслужащего. Подробней об этом читайте в материале "Сегодня", чем подарок должностному лицу отличается от взятки.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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чиновники КСУ подарок НАПК

Источник: Сегодня

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