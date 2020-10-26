Нападение на экс-министра Швайку: полиция открыла уголовное производство

Полиция открыла уголовное производство по факту нападения на экс-министра аграрной политики Игоря Швайку, квалифицировав это как "хулиганство".

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Правоохранители рассказали, что в Люботинское отделение полиции сегодня в семь часов утра поступило сообщение от жены пострадавшего.

"Двое неизвестных избили мужчину и завладели его телефоном, после чего покинули место происшествия на автомобиле", – сообщили в полиции и добавили, что пострадавший до сих пор в больнице.

В тренде Местные выборы: в Днепропетровской области на участке депутат горсовета напал на журналистку

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас полиция ищет злоумышленников для их задержания.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", в 2017 году он уже попадал в неприятный инцидент – по пути из Конотопа в Киев Швайка поломал руки и ноги в жутком ДТП.

Напомним, в 2015 году в отношении Швайки было открыто уголовное производство по статье "участие в массовых беспорядках, если они повлекли гибель людей" за события под Верховной Радой 31 августа, когда в сторону правоохранителей бросили боевую гранату. Ему даже объявляли о подозрении. Также против него было открыто уголовное производство за подарок: как утверждает следствие, Швайка получил Harley-Davidson от бывших работников Государственной продовольственно-зерновой корпорации. Хотя сам он утверждает, что деньги на мотоцикл Harley-Davidson ему подарил бывший народный депутат, его однопартиец.

Реклама