Нападение Геруса на журналистов "Сегодня" в Турции: все подробности скандала (видео)

Журналистка группа "Сегодня", на которую напал народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус, вернулась в Украину. Конфликт во время служебной командировки журналистов случился на турецком курорте в городе Кемер.

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Журналисты пытались узнать у народного избранника, в какую сумму ему обошелся отдых на шикарном курорте, но в ответ он повел себя агрессивно и даже отобрал у журналистки служебное удостоверение. В ситуацию вмешалась местная полиция.

"Когда мы к нему подошли с камерой, то он попросил показать журналистское удостоверение. Я достаю его из сумки и он у меня его просто отбирает и тянет куда-то. Жена его подходит, тоже начинает тянуть. Через минут 10 приехала полиция. Выслушали разные токи зрения, спрашивали. Именно тогда и отдали мое журналистское удостоверение. И там господин Герус начал говорить, что мы нарушаем его частное пространство. Но все-таки было принято решение пойти компромиссным путем: он на нас не пишет заявление, а мы его больше не снимаем. И, конечно, мы будем отслеживать – народный избранник же должен внести в декларацию этот отпуск. Мы будем следить, внесет ли он в декларацию ее, и во сколько она обошлась – мы узнаем немного позже", – рассказала корреспондент Дарья Сметанко.

Отметим, что журналистка получила редакционное задание узнать, где и за сколько отдыхают украинские топ-чиновники и народные избранники.

Как выяснилось, Герус отдыхал в одном из самых шикарных отелей курорта: там есть свой аквапарк, ВИП-виллы на территории, в каждой из которых есть собственный бассейн, сауна, гардеробные и комнаты для персонала. Оказывается, что за шесть ночей такого отдыха нужно выложить около 18 тысяч евро (полмиллиона гривен). Цены стандартных номеров стартуют от 3,5 тыс. евро.

Как сообщали новости "Сегодня", журналистка уже рассказывала подробности о нападении нардепа. По ее словам, съемочную группу некоторое время удерживали в отеле до приезда полиции.

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