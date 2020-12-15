"Нам всем сухари сушить?": реакция сети на обвинение Черновол в убийстве

Вручение журналистке и народному депутату VIII созыва Татьяне Черновол обвинительного акта по делу о поджоге офиса политической партии во время Революции Достоинства вызвало острую реакцию общественности.

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Об этом сообщает "Сегодня".

За экс-нардепа заступился ряд других политиков и общественных деятелей. В комментариях к публикации об обвинении, который появилась у Черновол в Facebook, они выразили ей слова поддержки и солидарности.

В частности, ее коллега и нынешний нардеп Ирина Геращенко призналась, что случившееся не укладывается у нее в голове.

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Менее дипломатично высказалась другой народный депутат VIII созыва Ольга Червакова.

"Нам всем, кто там был, сухари сушить?" – задалась она вопросом, имея в виду Революцию Достоинства.

Бывший министр социальной политики Андрей Рева сравнил ситуацию, в которой оказалась Черновол с "выдумкой советских пропагандистов о 28 героях-панфиловцах". Его возмутило, что следствие вменяет журналистке соучастие с "группой неустановленных личностей".

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Поддержал коллегу и журналист Аркадий Бабченко.

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Напомним, что уголовное дело в отношении Черновол касается событий почти семилетней давности. По версии следствия 18 февраля 2014 года в центре Киева Черновол с группой лиц устроила поджог офиса одной из политических партий, что привело к гибели мужчины, который находился внутри здания. В апреле у нее дома прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили пистолет, автомат и нож.

При этом ее поддержал министр внутренних дел Арсен Аваков, он напомнил о вкладе Черновол в победу участников Революции достоинства и ее волонтерской деятельности.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Черновол обвинили в убийстве

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