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Накроет ли локдаун всю Украину: "Свобода слова Савика Шустера"

19 марта, 17:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Также украинцы смогут увидеть в прямом эфире эксклюзивный репортаж из операционной по трансплантации органов

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят локдауны в городах Украины, и кому еще "светит" жесткий карантин.

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В эфире программы будет показан эксклюзивный репортаж из операционной. Трансплантация донорских органов в эфире. Политики и эксперты выяснят, готовы ли украинцы к донорству.

Кроме того, мы узнаем, каких последствий ждать после заявления президента США Джо Байдена об "убийце Путине".

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Гостями студии станут:

  • Арсен Аваков, министр внутренних дел;
  • Максим Степанов, министр здравоохранения;
  • Борис Тодуров, заслуженный врач Украины, директор Института сердца;
  • Сергей Дубров, президент Ассоциации анестезиологов Украины, доктор медицинских наук;
  • Владислав Закордонец, заведующий отделением трансплантации почки Национального института хирургии и трансплантологии им. О.О.Шалимова;
  • Тарас Гуров, заведующий отделением хирургии Запорожской областной клинической больницы, врач высшей категории;
  • Игорь Русанов, заведующий отделением трансплантации и эндокринной хирургии Запорожской областной клинической больницы, кандидат медицинских наук;
  • Оксана Дмитриева, народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации;
  • Ирина Заславец, председатель ОО "Всеукраинская платформа донорства iDonor";
  • Любомир Миколишин, отдал органы мамы для трансплантации четверым людям;
  • Сергей Ганзя, ждет трансплантации легких,
  • Виталий Кличко, мэр Киева;
  • Андрей Садовый, мэр Львова;
  • Игорь Терехов, и.о. городского головы Харькова, секретарь Харьковского городского совета;
  • Гарик Корогодский, бизнесмен, совладелец торгового центра.

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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Источник: Сегодня

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