Нафтали Беннет стал премьер-министром Израиля – что о нем известно и чего ждать Украине

В воскресенье, 13 июня, парламент Израиля положил конец 12-летнему правлению Биньямина Нетаньяху, утвердив новый состав коалиционного правительства, которое возглавил бывший министр обороны, правый политик Нафтали Беннет. Сайт "Сегодня" выяснил, кто такой новый глава правительства и чего стоит ждать Украине от его назначения.

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Кабинет министров Беннета сформирован в коалиции с центристской партией и ее лидером Яиром Лапидом. Стороны достигли соглашения, по условиям которого, Беннет будет премьер-министром в течение двух лет, а затем уступит это место Лапиду на два года, до новых парламентских выборов.

Нетаньяху не сдается

Биньямин Нетаньяху, который управлял Израилем рекордные пять сроков, с возмущением отреагировал на свою отставку и назначение нового премьера. Выступая в Кнессете, политик назвал Беннета "фейковым правым" и обвинил в предательстве правого политического курса участников сделкой с левоцентристами.

"Я поведу вас против этого опасного левого правительства, и, с Божьей помощью, мы скоро их скинем", – пообещал Нетаньяху своим избирателям.

В новом кабинете Нетаньяху станет лидером правой оппозиционной партии "Ликуд". Эта партия все еще самая популярная в стране, но с каждым разом набирает все меньше мест в парламенте.

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Напомним так же, что в Израиле идет процесс по делу Нетаньяху, которого обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам израильский экс-премьер категорически отвергает все обвинения в свой адрес, называя суд политически мотивированной "охотой на ведьм".

Биньямин Нетаньяху и Нафтали Беннет. Фото: Reuters

НОВЫЙ ПРЕМЬЕР

Нафтали Беннет – 49-летний израильский политик, основатель партии "Ха-Ямин ха-Хадаш" и движения "Мой Израиль". До того, как начал заниматься политикой был предпринимателем и директором стартапов.

Беннета часто называют ультранационалистом, но сам он считает себя более правым, чем Биньямин Нетаньяху. К слову, Беннета раньше считали протеже Нетаньяху: в 2006-2008 годах он был главой его аппарата. Но затем они рассорились, Беннет вышел из "Ликуда", партии Нетаньяху, вступил в правую партию "Еврейский дом" и в 2013 году провел ее в парламент.

Позже Беннет занимал министерские посты в разных составах правительства до 2019 года. Затем его нынешняя партия "Ха-Ямин ха-Хадаш" провалилась на очередных выборах Кнессета, но уже на следующих внеочередных выборах Беннет вернулся в парламент.

Нафтали Беннет. Фото: facebook.com/NaftaliBennett

Чего ждать Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил новоназначенного премьер-министра Израиля. "Поздравляю Нафтали Беннета с назначением на должность премьер-министра государства Израиль", – написал Зеленский на своей странице в Twitter.

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Президент подчеркнул, что "Украина всегда чувствовала поддержку Израиля" и выразил надежду, что двустороннее партнерство стран будет укрепляться во имя процветания двух народов.

По словам почетного консула государства Израиль в Западном регионе Украины Олега Вишнякова, с назначением Беннета, наша страна может надеяться на то, что отношения с Израилем останутся такими же хорошими, как и были.

"Ответственными за отношения с Украиной остались те же люди, что и при прошлом премьере. В частности, Зеэв Элькин", – говорит нам Вишняков.

Отметим, что Элькин родился в Харькове. Был заместителем министра иностранных дел Израиля, а в правительстве Беннета получил сразу три должности – министр строительства, министр по делам Иерусалима и наследия, а также министр по связям между правительством и Кнессетом.

Как отметил Вишняков, он лично знаком с Элькиным и Беннетом и уверен, что отношения с нашей странной, как минимум не ухудшатся. А возможно и станут лучше.

"Украина всегда поддерживала Израиль, а Израиль помогал Украине. Будем работать над развитием еще более тесных, партнерских, дружеских отношений между нашими странами", – говорит Вишняков.

Нафтали Беннет и Олег Вишняков. Фото: facebook.com/il.consul.israel

Согласен с Вишняковым и директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. По его мнению, хорошие отношения Украины с Израилем останутся таковыми в ближайшее время.

"Назначение Беннета не будет препятствием, а скорее даже наоборот – развитием отношений. Радует тот факт, что Элькин, который является двигателем израильско-украинских отношений, получил сразу три министерских портфеля. Кроме того, Авигдор Либерман, который очень положительно относится к Украине и способствовал нашим отношениям, стал министром финансов", – говорит Долинский.

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К слову, еще три выходца из Украины получили высокие должности в новом правительстве Израиля:

Алекс Кушнир (родился в Дрогобыче Львовской области) назначен главой финансовой комиссии;

Юлия Малиновская (родилась в Луганске) – председатель комиссии по реформам;

Евгений Сова (родился в Первомайске Николаевской области) – глава фракции и заместитель спикера Кнессета.

По словам Долинского, все эти люди так или иначе будут влиять политику и с ними будет консультироваться премьер по вопросам Украины.

"Конечно, особого прорыва в отношениях ждать не стоит, но я уверен, все будет хорошо", – резюмировал он.

Эдуард Долинский. Фото из открытых источников

Соглашение о свободной торговле

Напомним, что в 2018 году отношения между двумя странами осложнились из-за украинских "заробитчан", приезжавших в Израиль и остававшихся там нелегально после завершения законного срока пребывания. Израиль ужесточил борьбу с нелегальными мигрантами и таможенники начали массово отказывать во въезде в страну украинским гражданам, возвращая их на Родину обратными рейсами.

В МИД Украины заявляли протесты. Мол, израильская сторона тоже несет ответственность за ситуацию на своем рынке труда, где существует нелегальный найм и трудостройство на работу украинских граждан. И недостаточно борется со своими недобросовестными работодателями. "МИД Украины считает недопустимым, чтобы в каждом украинском туристе на границе видели нарушителя иммиграционных правил из-за неготовности или нежелания правительств бороться с практикой нелегального трудоустройства в своих государствах", – говорилось тогда в заявлении МИДа.

Согласно статистике Госпогранслужбы Украины, в 2018 году Израиль не впустил 7730 украинцев. В ответ на действия Израиля, украинские пограничники также начали задерживать прибывающих из Израиля туристов и паломников.

В 2019 году конфликт урегулировали, а действующий тогда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал с официальным визитом в Киев и подписал с Зеленским соглашение о свободной торговле между двумя странами, которое начало действовать с января 2021 года. При этом президент Украины отметил, что совокупный товарооборот Украины и Израиля превысил 1 миллиард долларов.

Израильский журналист и историк, эксперт в отношениях Израиль-Украина Шимон Бриман отмечает, что Соглашение о зоне свободной торговли стало одним из главных в отношениях между двумя странами и отношения между государствами наладились.

"Смена власти в Израиле может отразиться на отношениях с Украиной лишь в минимальной степени – отношения останутся безусловно дружескими", – говорит "Сегодня" Бриман.

Он также добавил, что в сентябре президент Израиля Ицхак Герцог, вероятно, приедет в Киев на мероприятия, посвященные 80-летней годовщине трагедии Холокоста в Бабьем Яре.

Смена лидера нам "на руку"

"Новый премьер-министр Нафтали Беннет и новый глава МИДа Израиля Яир Лапид, он же сменный премьер по ротации, крайне мало знают об Украине. Несколько лет назад на посту министра по делам диаспоры Нафтали Беннет презентовал итоги исследования экспертов своего ведомства, согласно которым Украина была на втором месте в мире по уровню антисемитизма в социальных сетях. Тогда эти итоги оспаривались рядом других специалистов. Глава МИДа Лапид может поддержать Украину, что называется, "от противного": он является давним врагом венгерского национализма и премьера Виктора Орбана. Неопытность Беннета и Лапида в вопросах мировой политики, а также их желание вести некий новый курс "лишь бы не так, как при Нетаньяху", все это может открыть для Украины новое окно возможностей с Израилем – например, в плане признания Израилем Голодомора как геноцида. Весь период правления Биньямина Нетаньяху эта тема жестко блокировалась в силу личных связей Биби с Путиным. Новое, менее опытное и более молодое руководство Израиля может сделать некие демонстративные жесты в этом направлении", – говорит Бриман.

Шимон Бриман

Напомним, Нетаньяху управлял Израилем целых пять сроков, но после выборов в Израиле 23 марта, уже четвертых за последние два года, ему не удалось сформировать правительство, несмотря на то что премьер поспешил объявить о победе партии "Ликуд".

В результате правительственная коалиция была сформирована в начале июня из трех партий, и туда не вошла политсила теперь уже экс-премьра из партии "Ликуд".