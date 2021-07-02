"Наезды" из-за коренных народов выглядят нелепо: "слуга народа" пристыдил Путина

Все заявления хозяина Кремля о якобы опасности украинского закона рассчитаны исключительно на внутреннюю аудиторию России

Потураев опроверг слова Путина. Коллаж "Сегодня"

Принятый Верховной Радой закон о коренных народах никак не нарушает права российского меньшинства в Украине, поэтому недовольство президента РФ Владимира путина выглядит нелепо. Об этом сказал в комментарии "Сегодня" народный депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

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Он считает, что все заявления Путина о якобы опасности украинского закона о коренных народах рассчитаны исключительно на "внутреннюю аудиторию" России.

"Заявления Путина о нарушении законом прав русских, проживающих в Украине, выглядят нелепыми и даже смешными. Они рассчитаны на внутреннюю аудиторию России. При помощи подмены понятий, таких как коренные народы и нацменьшинства, россиянам доносят неверную информацию", – сказал Потураев.

Нардеп отметил, что в России аналогичный закон был принят еще в конце 90-х годов.

"Он практически ничем не отличается от нашего, кроме того, что перечень народов в российском законе больше", – объясняет "слуга народа".

Напомним, недавно Путин заявлял, что после принятия закона о коренных народах русские станут людьми второго сорта в Украине.

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