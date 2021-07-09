"Надо отдышаться". Самое главное из первого брифинга нового спикера Зеленского

Свой первый брифинг Сергей Никифоров начал с одышки, но бодро вернул себе лицо и уверенно отвечал на все вопросы журналистов

С корабля на бал - так можно охарактеризовать первый рабочий день Сергея Никифорова / Фото: Офис Президента Украины

Новый пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прошел "крещение огнем" – в свой первый рабочий день ему в буквальном смысле слова пришлось попотеть из-за очень насыщенного графика работы.

Об этом экс-ведущий телеканала "Украина 24" рассказал на первом брифинге, который состоялся 9 июля в Офисе президента на Банковой.

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В целом, пресс-конференция прошла как обычно – сперва он зачитал заготовленный доклад, после чего ответил на вопросы журналистов. Многие из них предсказуемо касались его назначения.

"Сегодня" разбирают первый брифинг преемника Юлии Мендель.

"Хух! Надо отдышаться"

На свой первый брифинг Никифоров буквально ворвался – чтобы не заставлять журналистов ждать, ему пришлось покинуть переговоры главы Офиса президента Андрея Ермака с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

Он так спешил на брифинг, что некоторое время ему пришлось отдышаться.

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"Хух! Надо отдышаться, потому что бежал. Я не нервничаю, но я бежал", – пояснил спикер собравшимся.

Международная повестка

Первый брифинг новоназначенного чиновника был практически полностью посвящен работе на международной арене.

Поездка в Литву

Ключевым моментом визита Зеленского в Литву была Конференция по вопросам реформ в Украине – на ней были представлены делегации 30 стран Европы и международных организаций

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Президент Литві Гитанас Науседа подтвердил свое участие в Крымской платформе и поддержал требование Украины предоставить четкий и исчерпывающий план реформ для получения ПДЧ в НАТО.

Также Зеленский встретился с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Они обсудили Соглашение об открытом небе и подготовку к следующему саммиту Украина-ЕС.

Будущий визит в Германию

Никифоров раскрыл какие темы президент Зеленский будет обсуждать с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в частности:

усиление роли Германии в Нормандском формате;

остановку строительства российского газопровода "Северный поток 2";

деоккупацию Крыма;

энергетическую безопасность, реформирование угольной промышленности и экономическое сотрудничество Украины с Германией.

Кроме Меркель, состоится встреча с федеральным президентом Франк-Вальтером Штайнмайером.

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США – все неопределенно

Но вот дата и повестка встречи с президентом США Джо Байденом все еще находится на стадии согласования.

Основная задача

Одной из своих главных задач на новой должности Сергей Никифоров он назвал проведение брифингов для журналистов.

"Мы планируем делать их регулярными. Насколько регулярными они будут, пока сказать не могу. Офис президента хочет проводить их как можно чаще, но все зависит от наполнения – мы не будем звать вас сюда , если нам будет нечего сказать", – предупредил он.

Отношения с Мендель

Сергей Никифоров признал, что с Юлией Мендель случались скандалы на работе, но сам он собирается таких ситуаций избегать.

При этом никаких замечаний к ней у него нет, поскольку никогда с ней лично он не сотрудничал. Также он не планирует читать книгу Мендель "Каждый из нас – президент".

Знакомство с Зеленским

Новый пресс-секретарь президента Украины ранее не сотрудничал с Зеленским, но признался, что ездил в группе поддержки его команды КВН "95 квартал". Участников коллектива она назвал "местными звездами".

"Мы бегло с господином Владимиром Зеленским пересекались, но он точно меня не помнит с тех времен и никаких связей с тех пор у нас не было", – уверяет Никифоров.

Аккредитация журналистов

Еще один вопрос касался неаккредитации некоторых журналистов и СМИ на президентские мероприятия. В качестве примера Никифоров привел недавнюю пресс-конференцию Зеленского в ангаре завода "Антонов".

"На самом деле пресс-конференция и так длилась гораздо дольше, чем было запланировано. Пресс-служба сделала все возможное, чтобы дать президенту возможность ответить на максимальное количество вопросов. Нельзя физически предоставить всем какие-то разумные временные рамки, чтобы задать вопрос и получить ответ. Так же это касается и аккредитации – на события существует какая-то адекватное количество людей, которые могут присутствовать. Именно из этих соображений исходит пресс-служба, когда приглашает журналистов и предоставляет аккредитацию", – объяснил Сергей Никифоров

А интересные факты из жизни нового пресс-секретаря вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Меркель в Берлине 12 июля: подробности