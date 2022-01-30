Надо хоть немного думать! Разгневанный Ярош нагрубил Зеленскому

В мире накаляется ситуация из-за российской агрессии, под раздачу уже попали США

Дмитрий Ярош обратился к президенту с просьбой / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший лидер "Правого сектора", советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош призвал украинских чиновников сеять панику в обществе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я категоричный противник распространения панических настроений в украинском обществе! Но, в то же время, считаю, что снижение угрозы широкомасштабного или местного вторжения России в Украину, или крупного исчезновения на Восточном фронте, никак не невозможно", – написал он.

Он отметил, что любые высказывания чиновников о том, что "Россия не нападет" могут быть демобилизацией украинскому обществу и отвлекать против способности нации нейтрализовать внешние угрозы.

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По его словам, после таких "миротворческих" заявлений властей у наших западных союзников есть все основания прекратить поставки боеприпасов, других средств.

Дмитрий Ярош

Ярош обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой, что прежде, чем что-то объявлять, нужно сперва подумать.

"Обращаюсь к господину Зеленскому: перед тем, как что-то произносить, надо хоть немного думать и не подыгрывать российской агентуре, действующей в коридорах высшей государственной власти! От каждого слова Верховного Главнокомандующего сейчас зависит будущее Украины" – сказал он.

Зеленский призвал не паниковать

Украинский лидер заявлял, что знает что-то такое, чего не знает президент США Джо Байден о российской угрозе, и призвал не паниковать.

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"Нам не нужна паника. Нам нужно единство нашего народа. Народ должен быть уверен в своей армии и Президенте. Он должен доверять своей власти и спецслужбам", – Зеленский отвечая на вопросы представителей иностранных СМИ.

Также он рассказал, что спецслужбы перехватывают различную информацию и он всегда держит руку на пульсе происходящего.

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"Есть разного характера перехваты информации. Мы понимаем, когда работает ДРГ, как работают ДРГ. Они работают как на Донбассе, на территории, которую мы контролируем, так и во многих областях нашего государства. Не хочу, чтобы была лишняя паника, но мы справляемся с такими вопросами нашими внутренними силами, партнеры нам помогают", – сказал он.

Запад тоже недоволен Зеленским

Владимир Зеленский и Джо Байден

Источники в США и Украине, а также Politico со ссылкой на Puck и NatSec Daily сообщили, что Украину беспокоит, что ее используют в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Россией. Некоторые официальные лица говорят, что правительство Украины встречает поддержку США без "особой благодарности".

В ответ на это резидент США Джо Байден и его советники были "раздражены публичным преуменьшением Зеленским угрозы".

"Мы понимаем, в каком сложном положении находится президент Зеленский и под каким давлением он находится. Но в то же время он, приуменьшая риск вторжения, просит предоставить оружие на сотни миллионов долларов, чтобы защититься от него. Мы считаем, что важно открыто и откровенно говорить об этой угрозе", – сказал в комментарии Fox News один из чиновник из окружения Байдена.

Помощь США Украине

28 января в Украину прибыл четвертый по счету самолет США с помощью по безопасности на борту. Он доставил в Украину 81 тонну боеприпасов разного калибра. На следующей неделе прилетят следующие самолеты с американской помощью.

26 января в аэропорт "Борисполь" прибыла военная помощь из США. Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Также США хотят отправить в Европу тысячи военных. Президент США может принять решение в ближайшее время. Часть военных в таком случае будут переброшены из США, а остальные — из других частей Европы. Пока ни один из рассмотренных вариантов не предусматривает отправку военных в Украину.

В октябре 2021 года США передали Украине в рамках международной помощи военный груз для Вооруженных сил на сумму 60 миллионов долларов. Кроме того, США решили увеличить военную помощь Украине на фоне угрозы российского вторжения и согласовали дополнительные 200 миллионов долларов военной помощи.