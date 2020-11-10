20 "казней" парламентских: что Рада предлагает сделать с КСУ

После того, как Конституционный Суд Украины отменил наказание за коррупцию, в Верховную Раду буквально посыпались законопроекты, связанные с этим решением.

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За неделю было зарегистрировано более 20 законопроектов, которыми предлагают изменить работу КСУ в целом и судей в частности.

Сайт "Сегодня" разбирался, как депутаты намерены поменять ситуацию.

Как отреагировали в Раде

Одним из первых в парламенте был зарегистрирован законопроект (№4288), поданный президентом Владимиром Зеленским.

Он называется "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" и в качестве механизма восстановления этого доверия предлагает распустить Конституционный Суд, набрав затем новый.

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А решение суда об отмене положений антикоррупционных законов просто признать неправосудным ("никчемным").

Через пару дней у президентского законопроекта появились два альтернативных, в том числе один откровенно саркастический.

Так, проект №4288-1 предлагает признать никчемным не только решение Конституционного Суда об отмене наказания за коррупцию, но и решение о законности роспуска парламента в прошлом году.

Второй альтернативный законопроект (№4288-2), наоборот, предлагает решение КСУ признать правильным и в дальнейшем не распространять антикоррупционное законодательство на судей.

Как хотели защитить судей

Среди проектов, поданных после скандала с КСУ, есть несколько, которые предлагали просто вывести судей из-под действия антикоррупционного законодательства. Тогда, мол, можно обойти решение КСУ и восстановить нормы для других чиновников.

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Так, самым первым, еще до президентского, был подан законопроект №4287, который предложил просто вычеркнуть из списков лиц, на которых распространяется антикоррупционное законодательство, всех судей, а заодно и присяжных.

Судя по названию проекта – "О внесении изменений… относительно обеспечения независимости судебной власти во время реализации антикоррупционной политики", – ожидается, что благодаря этому судебная власть станет по-настоящему независимой.

Как предлагают контролировать судей

Идея – не распространять действие закона о борьбе с коррупцией на судей – заложена и в законопроекте №4293. Правда, для них предлагается прописать аналогичные требования в профильных законах: "О судоустройстве и статусе судей" и др.

Расчет наверняка на то, что КСУ не станет "рубить сук, на котором сидит", т. е. отменять законы, которые регламентируют его существование.

Проекты №4292 и 4292-1 также предлагают, чтобы требование подавать декларации было записано в законе "О судоустройстве и статусе судей".

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А контроль за правильностью заполнения деклараций и образом жизни судей вместо НАЗК возложен на Высшую квалификационную комиссию судей.

Как хотят восстановить закон

Ряд законопроектов пытаются решить проблему ликвидированных статей в антикоррупционном законодательстве, из-за чего Украина может не только вернуться к "домайданному" состоянию в плане разгула коррупции, но и рискует нарваться на проблемы с международными финансовыми донорами и с Евросоюзом (борьба с коррупцией, напомним, была одним из условий безвизового режима с ЕС).

Как депутаты намерены восстановить антикоррупционное законодателсьтво? Да очень просто.

Например, проект №4300, который ставит законодательно восстановить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции (НАЗК), предлагает формулировки, отмененные решением КСУ, повторить буква в букву в статьях с новым порядковым номером.

Проект №4301 таким же образом предлагает поступить со ст. 366-1 УК о наказании за декларирование недостоверной информации, которую "забраковал" КСУ: переписать ее слово в слово под номером 366-2.

Законопроект №4304, который подписали 125 народных депутатов и который считается первоочередным для рассмотрения, предлагает не заморачиваться даже с переписыванием отмененных статей.

"Восстановить со дня вступления в силу этого закона действие пунктов… в редакциях указанных положений, которые действовали по состоянию на 27 октября 2020 года", – так записано в первой и единственной статье этого законопроекта.

При этом, напомним, в Конституции записано: "Решения и выводы, принятые Конституционным судом, являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы" (ст. 151-1).

Вывод Главного научно-экспертного управления насчет этого законопроекта гласит: "Положения законопроекта содержат признаки несоответствия вышеуказанным положениям Конституции Украины".

Этот проект предполагается проголосовать на ближайшем заседании Рады. Возможно, он был бы уже проголосован, если бы в последний момент не появился альтернативный законопроект – №4303-1.

Этот альтернативный, в принципе, тоже предлагает просто восстановить действие отмененных статей. И описать, что впредь "антикоррупционные" статьи не будут распространяться на судей – их декларации должна проверять Государственная судебная администрация.

Какие наказания хотят смягчить

Законопроект №4307, отвечая на упрек КС в размытости формулировок, предлагает уточнить размер "ошибки" в декларации, после которой наступает уголовная ответственность. Это 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, или 549 250 грн (на сегодняшний день).

А вот законопроект №4309 решил принять во внимание аргумент КСУ, что уголовная ответственность – слишком суровое наказание для коррупционеров, и установить за обман в декларациях только административное наказание, то есть штраф.

Если размер ошибки/обмана составляет 100-250 прожиточных минимумов – штраф 1000-2500 необлагаемых минимумов (17 000 – 42 500 грн), если свыше 250 прожиточных минимумов – 2500 – 5000 необлагаемых минимумов (42 500 – 85 000 грн).

А авторы проекта закона №4310 предлагают сохранить уголовную ответственность за недостоверное декларирование, но наказывать виновных не тюремным заключением, а штрафом от 3000 до 6000 необлагаемых минимумов (51 000 – 102 000 грн) или в крайнем случае увольнением и общественными работами от 150 до 240 часов (это меньше двух месяцев).

Как хотят заставить работать судей

Полсотни депутатов из разных фракций и групп выступили соавторами законопроекта №4311, который предлагает увеличить "порог полномочности" КСУ с 12 до 17 судей.

То есть рассматривать конституционное производство суд будет иметь право, только когда в его составе есть минимум 17 судей из 18 возможных. Сегодня, напомним, назначено только 15 судей КСУ.

Альтернативные законопроекты №4311-1 и 4311-2 предлагают, наоборот, снизить этот порог, разрешив судьям принимать решения двумя третями из числа судей, вступивших в полномочия. То есть, если сегодня назначены 15 судей, легитимными будут решения, которые рассматривают не 12, а 10 судей.

А вот законопроект №4317 предлагает повысить обязательное количество голосов "за" при вынесении решения. Сейчас минимум составляет 10 голосов, а предлагается увеличить это количество до 12.

Напомним: за отмену положений антикоррупционного законодательства проголосовали 11 судей КСУ, еще четверо высказали "отдельное" или "расходящееся" мнение.

Напомним, что судья Конституционного Суда Владимир Мойсик считает, что законопроект о восстановлении е-декларирования может стать компромиссным вариантом в разрешении конституционного кризиса. Более того, суд даже готов разъяснить свое скандальное решение касательно отмены части антикоррупционного законодательства.

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