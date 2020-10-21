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Нацполиция назвала основные причины смертельных ДТП: лихачи убивают в 10 раз больше, чем пьяные

21 октября, 21:44

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Каждая третья авария со смертью происходила из-за превышения скорости

Кабмин одобрил Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года, цель которой – снизить смертность от ДТП минимум на 30%.

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Об этом нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончарук сообщает в своем Telegram-канале.

При подготовке Стратегии была использована статистика Национальной полиции, согласно которой, в 2019 году в Украине зарегистрировано 160 675 ДТП, из них 26 052 – с погибшими или травмированными (погибли 3454 человека и травмированы 32 736). Более 33% погибших и/или травмированных в ДТП в 2019 году – это пешеходы (1261 человек погиб и 8005 травмированы). В 2019 году на автодорогах Украины погибли 164 ребенка и травмированы 4435 детей в возрасте до 18 лет.

По результатам проведенного Нацполицией анализа состояния аварийности, основные причины ДТП с погибшими или травмированными следующие:

  • превышение безопасной скорости – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • несоблюдение дистанции – 8%;
  • нарушение правил проезда перекрестка – 8%;
  • нарушение правил проезда пешеходных переходов – 6%;
  • управление транспортным средством в нетрезвом состоянии – 3,23%;
  • выезд на полосу встречного транспорта – 1,35%.

Чтобы воплотить Стратегию в жизнь и уменьшить степень тяжести последствий ДТП для участников дорожного движения, планируется:

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  • цифровизация и внедрение интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения;
  • развитие современной инфраструктуры безопасности;
  • создание условий и правил на рынке перевозок, исключающих игнорирование безопасности со стороны перевозчиков;
  • создание системы эффективной и быстрой помощи пострадавшим в ДТП;
  • долговременная масштабная кампания, призванная существенно изменить уровень отношения общества к безопасности движения.
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Напомним, в Украине неоднократно происходили ДТП с многочисленными жертвами.

Так, в мае 2018-го в Кривом Роге легковушка протаранила маршрутку, погибли 11 человек.

А в октябре 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов . В результате наезда погибли шесть человек – пятеро на месте, еще один пострадавший скончался в больнице.

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ДТП безопасность ПДД Кабинет министров смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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