Начинает работу четвертая сессия Рады: что рассмотрят нардепы в первый день

Нардепы намерены внести изменения в бюджет и закон о туризме

Сегодня, 1 сентября, стартует четвертая сессия Верховной Рады. Начало работы запланировано на 12:00. Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте парламента.

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Первым вопросом народные депутаты рассмотрят повестку дня четвертой сессии.

Также нардепы среди прочего намерены рассмотреть следующие законопроекты:

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законопроект №3819 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно обеспечения оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки;

законопроект №3594 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, имеющих инвалидность;

законопроект №0897 о внесении изменений в некоторые законы Украины, которые регулируют отношения, связанные с получением документов разрешительного характера (второе чтение);

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законопроект №3112 о внесении изменений в Закон Украины "О туризме" относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг;

законопроект №3526 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий;

законопроект №3075 о внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О публичных закупках" относительно эффективной реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта;

законопроект 3971 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения отдельных избирательных.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о планах работы во время четвертой сессии парламента.

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