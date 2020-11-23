"Начал умничать": Богдан объяснил, почему Вакарчук "не выстрелил", как Зеленский

Зеленский и Вакарчук одновременно зашли в политику, но большой успех ждал только одного из них

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью журналистке Ксении Собчак рассказал, почему бывший лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук не достиг такого ошеломительного успеха, как Владимир Зеленский, когда они одновременно зашли в политику.

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Он напомнил, что за год до выборов опросы показывали лишь шестое место у Зеленского, а Вакарчук был второй или третий. Однако за Зеленского сыграл опыт телевидения.

"Владимир Александрович (Зеленский) – он продюсер, в том числе телесериалов. Он знает, как держать интерес публики, какое время это может существовать. Сериал смотрят в основном три месяца… Поэтому избирательную кампанию мы начинали за три месяца, а он (Вакарчук) начал за год. А у него (Вакарчука) другой артистический стиль – он певец. Он может держать внимание во время одного концерта… Он выпустил песню, а год не прокатаешься с ней. Надо выпускать вторую, третью…", – сказал Богдан в интервью.

Также бывший соратник Зеленского указал на главную ошибку Вакарчука.

"Его ошибка – он пошел в телевизор и начал умничать. А когда ты умничаешь, это точно никому не понравится. Люди все привыкли, что он классно поет, выглядит, что он идол для страны. А тут они увидели в новом образе, непривычном для себя… Зеленский не корчил из себя гиперумного и опытного политика. Он выходил и простым человеческим языком объяснял, что у него в голове", – объяснил он.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 июня Святослав Вакарчук заявил о сложении депутатских полномочий, подав заявление об этом в Верховную Раду. Кроме того, он обратился к своим недоброжелателям и попросил не трогать его нынешнюю команду. Однако уже тогда некоторые депутаты от "Слуги народа" заявляли, что не поддержат его уход из Рады, поскольку считают, что он должен до конца отработать свою каденцию.

18 июня Рада не поддержала сложение им депутатских полномочий, а на следующий день стало известно о его выходе из фракции "Голос". Но уже 26 июня он добился своего и на съезде партии был лишен депутатских полномочий. Тем не менее он остается и дальше членом партии.

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