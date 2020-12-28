НАБУ завершило расследование в отношении Гладковского и "схем" в оборонке

Защита получила материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование в отношении одного из подозреваемых в деле о коррупционной схеме поставки товаров предприятиям "Укроборонпрома" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.

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Об этом сообщается на сайте антикоррупционного ведомства.

"Завершено досудебное расследование по подозрению лица в получении 950 тыс. грн неправомерной выгоды за влияние на принятие решения генеральным директором Государственной компании "Укрспецэкспорт". 28 декабря 2020 года стороне защиты открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием)", – сказано в сообщении.

Следствие установило, что подозреваемый с рядом лиц в 2015-17 гг. реализовал схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром".

"Благодаря усилиям подозреваемого ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За это он получал неправомерную выгоду, которая, по договоренностям, должна была составить 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом, только по одному договору подозреваемый получил 950 тыс. грн. неправомерной выгоды. Однако, по мнению следствия, это не единственный случай противоправной деятельности – остальные факты пока исследуют", – рассказали НАБУ.

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Всего следствие установило восьмерых участников коррупционной схемы, реализованной при участии ООО "Оптимумспецдеталь". Из них два человека осуждены, трое – на скамье подсудимых, еще трое остаются подозреваемыми. За время действия схемы "Укроборонпрому" были поставлены товары на 165 млн грн, при этом в бюджет недополучил более 49 млн грн налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Напомним, 21 декабря детективы НАБУ сообщили о подозрении в получении 950 тыс. грн взятки Игорю Гладковскому, сыну бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Ранее сообщалось со ссылкой на следствие, что Гладковский-младший в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, и часто эта продукция не отвечала каким-либо нормам качества, а цены на нее накручивались в разы.

Также напомним, в марте-2019 НАБУ провело более 20 обысков по месту жительства фигурантов дела о хищениях в оборонной промышленности, в том числе у Олега и Игоря Гладковских, Андрея Рогозы, Виталия Жукова. По словам директора НАБУ Артема Сытника, ведомство открыло два уголовных производства.

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