НАБУ забраковало подозрение Микитасю от полиции: в чем проблема

Недавно экс-нардеп пошел на сделку со следствием, после чего у НАБУ начались проблемы

Национальное антикоррупционное бюро обеспокоено подозрением экс-нардепу Максиму Микитасю от Нацполиции и считает, что это может быть очередной попыткой вмешательства в работу антикоррупционеров, у которых политик проходит обличителем в другом уголовном производстве.

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Об этом говорится в заявлении НАБУ.

В ведомстве отмечают, что видеоматериалы Нацполиции по делу о заказе похищения юриста не содержат достаточных доказательств против Микитася, хотя о других материалах дела НАБУ ничего не известно.

Видео: Пресс-служба МВД

Антикоррупционеры напомнили, что Микитась является обличителем – он сдал чиновников в высших эшелонах власти, благодаря чему замглавы Офиса президента Олегу Татарову сообщено о подозрении. В НАБУ жалуются, что с тех пор сталкиваются с беспрецедентным вмешательством в свою деятельность. В частности, это:

тайная необоснованная смена прокуроров в производстве;

решение судей с нарушением подсудности;

изменение подследственности по делу.

"Эти события вызывают беспокойство относительно возможности использования мер уголовного правового характера для блокирования расследований НАБУ и незаконного давления на обличителя с целью содействия уличенным им лицам в уклонении от ответственности", – заявили в НАБУ.

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Как сообщали новости "Сегодня", экс-президента строительной корпорации "Укрбуд" и бывшего нардепа Максима Микитася и еще семь человек заподозрили в организации коррупционной схемы, в результате которой Нацгвардия вместо 50 квартир и 30 паркомест в жилом комплексе в самом центре Киева получила 65 квартир на окраине столицы. В результате неравнозначного обмена государству был нанесен ущерб на сумму 81 635 448 грн.

А в начале декабря стало известно, что Микитась пошел на сделку со следствием и сдал чиновников.

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