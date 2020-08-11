НАБУ пытается сфабриковать дело "Роттердам+" и может прибегнуть к давлению, – адвокат

НАБУ и САП могут прибегнуть к давлению на экспертов

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) могут прибегнуть к давлению на экспертов, чтобы фальсифицировать выводы экспертизы о якобы нанесении ущерба по делу "Роттердам+" и любой ценой передать дело в суд. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль, пишет "Znaj.ua".

Реклама

"Мы предполагаем, что сейчас происходит очень сильное давление на экспертов для того, чтобы они подтвердили эти убытки любой ценой", – отметила адвокат.

По ее словам, собранные за более чем три года досудебного расследования материалы дела не подтверждают ни нанесения ущерба от действия формулы, ни получения сверхприбылей, ни какого-либо состава преступления.

Именно поэтому, по мнению адвоката, НАБУ может прибегнуть даже к незаконному давлению на экспертов, чтобы передать дело в суд и тем самым переложить ответственность за полностью сфабрикованное дело из органа досудебного расследования на суд.

"Как это очень любят говорить прокуроры и следователи: "далее в суде вы разберетесь". Действительно, мы в суде это разобьем, не оставим камня на камне. Это действительно так, поскольку нами проведено уже более десятка плодотворных, глубоких, комплексных экспертиз, которые не оставляют какого-либо шанса для того, чтобы эта (сфабрикованная под давлением – прим.) экспертиза устояла любой ценой", - заверила Наталья Дригваль.

Реклама

Адвокат в очередной раз подчеркнула, что формула "Роттердам+" никак не могла нанести ущерб, а лишь отражала экономические реалии, которые действовали на тот момент.

"Мы провели исследования, которые изучили все возможные аспекты, все арифметические, логические, логистические, экономические вопросы, которые только возможно было предположить в этом случае в отношении исследования этой формулы. Поэтому я считаю, что столь комплексного исследования, как это, пожалуй, еще не было в Украине. Поэтому финал этого дела для нас понятен, дело должно быть закрыто", – отметила адвокат.

В тренде Не повторить украинский сценарий в Беларуси: в Европарламенте серьезно предупредили Россию

Впрочем закрыть дело, по мнению Дригваль, НАБУ и САП могут помешать политические манипуляции, которыми окутано расследование "Роттердам+".

"Я считаю, что сейчас правоохранительные органы стали заложниками политической игры и политической манипуляции", - отметила адвокат.

Напомним, 8 августа 2020 г. закончился срок проведения расследования, которое длилось 3,5 года, с марта 2017 г. За день до этого главный редактор сайта "Цензор.Нет" Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники сообщил, что САП еще 3 августа остановила расследование, поскольку в деле нет ключевого элемента, без которого оно теряет смысл, – экспертизы, которая подтверждает наличие убытков государству.

Реклама

Ранее сообщалось, что НАБУ за 3,5 года не удалось получить ни одной экспертизы, подтверждающей нанесение ущерба формулой "Роттердам+". При этом сторона защиты предоставила выводы 4 украинских государственных и международных исследовательских институтов, которые подтвердили отсутствие ущерба или необоснованного получения прибыли от действия формулы.

Ранее информацию об отсутствии выводов экспертизы об убытках в конце июня 2020 г. подтверждал и сам глава САП Назар Холодницкий.

Бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 гг) Давид Саквалеридзе также заявил, что в деле "Роттердам+" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама