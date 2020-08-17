НАБУ и САП проигнорировали дело "Роттердам+" на итоговой пресс-конференции

Руководство Национального антикоррупционного бюро на Специализированной антикоррупционной прокуратуры проигнорировали дело "Роттердам+" на пресс-конференции по итогам I полугодия 2020 года из-за отсутствия каких-либо результатов расследования и неспособности передать дело в суд.

Об этом заявила адвокат Ирина Одинец, комментируя пресс-конференцию Артема Сытника и Назара Холодницького 17 августа, пишет znaj.ua.

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"Всем, чем можно было похвастаться в деле "Роттердам", они уже похвастались", – отметила адвокат, добавив, что на всех предыдущих аналогичных пресс-конференциях дело "Роттердам+" всегда упоминалась одной из первых.

По ее словам, сторона защиты ожидает скорого возобновления расследования по этому делу.

"Пока что защита ожидает, что дело все же не будет надолго приостановлена, и что это дело за пару недель снова возобновят, следствие в этом деле. Будет наконец принято в ней необходимое решение для завершения", – добавила Одинец.

Напомним, 8 августа 2020 г истек срок досудебного расследования по делу "Роттердам +" и правоохранители не смогли передать дело в суд. По словам адвокатов стороны защиты, за 3,5 года, которые длилось расследование, НАБУ не нашло подтверждения того, что действие формулы нанесло ущерб. 12 августа информацию об отсутствии заключения экспертизы о нанесении формулой ущерба официально подтвердило НАБУ.

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Постановление о приостановлении расследования было направлено стороне защиты 13 августа. Прокуратура объяснила решение остановить расследование необходимостью получить ответы на запросы о международной правовой помощи. При этом в постановлении САП речь идет о запросы, датированные в том числе 2018 и 2019 г

Информацию об отсутствии выводов экспертизы, которая установила бы ущерб от действия формулы, еще в конце июня 2020 года подтвердил и сам глава САП Назар Холодницкий.

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Бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 гг.) Давид Саквалеридзе ранее также заявил, что в деле "Роттердам +" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

В расследовании дела "Роттердам +" принимали участие 15 детективов НАБУ и 7 прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

Формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

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Аналогичный принцип ценообразования с 2017 г.. И до настоящего времени действует при определении стоимости природного газа для населения. Этот принцип – так называемая формула "Амстердам +" – в июне 2020 был прописан в меморандуме с МВФ, подпись под которым поставил в том числе президент Владимир Зеленский.

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