НАБУ объявило Гладковскому подозрение в миллионной взятке

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении сыну бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского – Игорю.

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Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

По мнению антикоррупционеров, он получил неправомерную выгоду за предоставление финансовой помощи в 7 млн гривен от государственной компании "Укрспецэкспорт" в пользу ГП "Житомирский бронетанковый завод".

Речь идет о досудебное расследование уголовного производства об уклонении от уплаты налогов на сумму почти 50 млн гривен на поставке комплектующих к военной технике.

НАБУ и САП сообщили Игорю Гладковскому о подозрении в получении 950 тыс. грн неправомерной выгоды за влияние на принятие решения гендиректором "Укрспецэкспорта". Его действия квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины ("Злоупотребление влиянием"), сообщает пресс-служба НАБУ.

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Следствие установило, что подозреваемый вместе с еще рядом лиц в 2015-2017 гг. реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям "Укроборонпрома" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.

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Как говорится в сообщении, благодаря усилиям подозреваемого, "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За что он получал неправомерную выгоду (50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы). Подобным образом только по одному договору подозреваемый получил 950 тыс. грн. неправомерной выгоды. По мнению следствия, это не единственный случай противоправной деятельности – остальные фактов исследуют.

В рамках расследования установлено, что за время действия схемы с участием ООО "Оптимумспецдеталь", ГК "Укроборонпром" поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн, из которых 25,77 – налог на добавленную стоимость, 23,57 – налог на прибыль.

Ранее сообщалось со ссылкой на следствие, что Гладковский-младший в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, и часто эта продукция не отвечала каким-либо нормам качества, а цены на нее накручивались в разы.

Также напомним, в марте-2019 НАБУ провело более 20 обысков по месту жительства фигурантов дела о хищениях в оборонной промышленности, в том числе у Олега и Игоря Гладковских, Андрея Рогозы, Виталия Жукова. По словам директора НАБУ Артема Сытника, ведомство открыло два уголовных производства.

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