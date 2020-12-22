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НАБУ инициирует арест Татарова

22 декабря, 14:31

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Чиновник Офиса президента отреагировал на намерения НАБУ отправить его за решетку

Подозреваемому во взяточничестве Олегу Татарову, который временно приостановил свои полномочия в Офисе президента, будут избирать меру пресечения – детективы НАБУ будут просить арест.

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Об этом сообщил в эфире "Настоящего времени" директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Он подтвердил, что Татаров действительно приходил вчера в НАБУ, где ему было вручено подозрение.

"Сегодня решается вопрос о вручении ему ходатайства об избрании ему меры пресечения. Детективы инициируют арест с альтернативой залога. Но, какое решение примет прокурор, я не знаю", – сказал Сытник.

Директор НАБУ уточнил, что детективы приходили в ОПУ для передачи подозрения Татарову, и никакие обыски на Банковой не планировались.

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"После того, как не установили место подозреваемого (у него дома), детективы явились по месту работы подозреваемого и просто передали подозрение. Данные, что кто-то кого-то не пустил (в ОПУ), не соответствуют действительности", – сказал Сытник.

Сам же Татаров резко отреагировал на намерения НАБУ отправить его за решетку.

"Сытник заявил, что инициирует мой арест. Хочу сообщить признанному виновным в коррупции чиновнику, который заигрался, что его PR-акция закончится так же, как вся его предыдущая деятельность – ничем. Не будет и не может быть никакого ареста по полностью сфальсифицированному уголовному производству, где нет ни одного факта или доказательства", – написал он в Telegram.

Как сообщали новости "Сегодня", Татаров проходит фигурантом в деле "квартир Нацгвардии". Он подозревается в даче взятки вместе с Микитасем, чтоб судебный эксперт предоставил "нужное" им заключение экспертизы, которая бы позволила "похоронить квартирное дело".

Видео: Сегодня

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арест НАБУ Артем Сытник Олег Татаров

Источник: Сегодня

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