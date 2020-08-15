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На журналистов "Украина 24" напал народный депутат

15 августа, 18:41

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Герус забрал у журналистки удостоверение

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус напал на съемочную группу канала "Украина 24".

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Событие произошло в Турции, где журналисты снимали сюжет про элитный отдых депутата.

Герус забрал у журналистки удостоверение, что является препятствием журналистской деятельности. А именно статья 171-я Уголовного кодекса Украины.

Сейчас съемочную группу удерживают в отеле, нардеп вызвал полицию, чтобы не отвечать на вопросы журналистов. Канал старается связаться с консулом Украины в Турции.

Как сообщает в своем сюжете телеканал "Украина 24", отель, где остановился нардеп, предлагает вип-виллы с собственным бассейном, террасой, сауной, гардеробной комнатой и отдельной комнатой для персонала. За шесть ночей такого отдыха надо выложить порядка 10 тыс. евро.

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Подробности события будут опубликованы позднее, а также журналисты обязательно узнают, сколько десятков тысяч евро Андрей Герус потратил на свой отдых и задекларирует ли эти средства.

Смотрите сюжет про отдых нардепа:

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Турция Андрей Герус нападение
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