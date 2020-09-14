На учениях в Беларуси заметили десантников РФ, воевавших в Крыму и на Донбассе

76-я десантно-штурмовая дивизия также участвовала в агрессии против Грузии

У границ Украины стартовали российско-белорусские учения "Славянское братство — 2020", проводимые на полигоне "Брестский". Как оказалось, в них участвуют подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии Западного военного округа РФ (в/ч 07264, г. Псков), ранее "засветившиеся" на Донбассе, сообщает международное разведсообщество InformNapalm.

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Как пишет издание, под прикрытием учений (только по официальным данным) в Беларусь переброшены около 300 военнослужащих и 70 единиц боевой и специальной техники этого военного формирования.

В базе OSINT-расследований InformNapalm собраны данные с доказательствами участия военнослужащих из подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии в агрессии против Грузии, операции захвата Крыма и боевых действиях на Донбассе. В частности, задокументировано, что буровые платформы "Черноморнефтегаза" в 2014 году захватывали десантники 104-го полка ВДВ из состава 76-й ДШД России. Также волонтерами InformNapalm были собраны данные командиров 76-й дивизии, которых поощрили за участие в агрессии против Украины и Грузии.

Напомним, в учениях "Славянское братство – 2020" должны были участвовать военные из Сербии, однако после рекомендаций руководства Евросоюза, Белград принял решение отказаться от них.

Также напомним, что военная прокуратура назвала подразделения армии России, которые захватывали Крым, в их числе и 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ РФ из Пскова.

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