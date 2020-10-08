Українська
$ 28,32
33,33
  1. Новости политики

На телеканале "Украина" выйдет спецрепортаж "По следам Валерия Тарасюка. Часть вторая"

8 октября, 20:51

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Программа выйдет в эфир сегодня, 8 сентября, в 23:20

На телеканале "Украина" выйдет специальный репортаж-расследование "По следам Валерия Тарасюка. Часть вторая".

Реклама

Эта программа посвящена деятельности главы комиссии, от которой зависят тарифы на коммунальные услуги, оплачиваемые каждой украинской семьей.

Авторы передачи выясняли, откуда у чиновника, по информации экспертов, появились оффшорные компании, и зачем он переписал, как утверждают специалисты, украинский бизнес на брата.

В программе выступят, в частности, юрист Андрей Тригуб, и заместитель министра внутренних дел Украины (1997-2001 гг.), заместитель председателя Службы безопасности Украины (2007 г.) Геннадий Москаль.

Что удалось узнать журналистам? Смотрите специальный репортаж-расследование "По следам Валерия Тарасюка. Часть вторая" сегодня, 8 сентября, в 23:20 на телеканале "Украина".

Реклама

Ранее на телеканале "Украина" вышла первая часть спецрепортажа "По следам Валерия Тарасюка". Авторы программы задались вопросом: какой след успел оставить в украинской энергетике глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк?

В спецрепортаже были представлены мнения различных экспертов, профессионалов в своих отраслях. Журналисты программы взяли интервью, в частности, у народного депутата, председателя Службы безопасности Украины (2006-2010 гг.), Валентина Наливайченко.

Специальный сенсационный спецрепортаж освещает различные темы, интересующие украинского телезрителя.

Ранее "Сегодня" писали о том, что, по мнению народного депутата, профсоюзного лидера шахтеров Михаила Волынца, намерение НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии приведет к закрытию шахт.

По словам депутата, в случае роста тарифов на передачу тока угледобывающие предприятия вынуждены будут остановить работу.

"Это грозит остановкой шахт, очередным простоем и наращиванием задолженности по зарплате. И постепенным доведением шахт до уничтожения. Еще одна капля в ухудшение ситуации для угольных предприятий", – сказал Волынец.

Реклама

Также мы сообщали о том, что Кабмин поручил создать комиссию, которая, в частности, должна контролировать работу НКРЭКУ.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

анонс телеканал Украина

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о "войне Армении с Турцией"Политика
"Ситуация близка к катастрофической": Яценюк обратился к властиПолитика
Раньше такого не было: Кравчук указал на важный момент саммита Украина-ЕС
Раньше такого не было: Кравчук указал на важный момент саммита Украина-ЕСПолитика
Зеленский встретился с принцем Уильямом и герцогиней Кейт Миддлтон (фото)
Зеленский встретился с принцем Уильямом и герцогиней Кейт Миддлтон (фото)Политика
Порошенко стало хуже: супруга сообщила подробности
Порошенко стало хуже: супруга сообщила подробностиПолитика
Удар под дых: почему заявление Путина по Карабаху – признание поражения на Кавказе
Удар под дых: почему заявление Путина по Карабаху – признание поражения на КавказеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять