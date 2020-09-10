На телеканале "Украина" выйдет спецрепортаж "По следам человека и паровоза"

Передача выйдет в эфир сегодня, 10 сентября, в 23:20

На телеканале "Украина" выйдет специальный репортаж "По следам человека и паровоза".

Реклама

Передача посвящена деятельности в наблюдательном совете "Укрзализныци" Сергея Лещенка. Журналистам программы дали интервью, в частности, народный депутат Украины Николай Кучер и эксперт по вопросам энергетики Кирилл Сазонов.

Смотрите программу сегодня, 10 сентября, в 23:20.

Передача поднимает острые вопросы, волнующие украинского зрителя.

Ранее телеканал "Украина" показывал серию программ "По следам члена наблюдательного совета".

Реклама

Первая часть спецрепортажа вышла в эфир 27 февраля. В ней шла речь о том, как бывший депутат Сергей Лещенко получает зарплату от "Укрзализныци". Во второй части, вышедшей в эфир 5 марта, журналисты интересовались, в частности, тем, как часто Сергей Лещенко посещает заседания наблюдательного совета одного из самых важных предприятий Украины. В третьей части, за 4 июня, авторы программы искали ответ на вопрос – почему Сергей Лещенко наконец-то решил рассказать, сколько ему платят в "Укрзализныце", где он является членом наблюдательного совета. И в четвертой части репортажа-расследования журналисты передачи рассказали о средствах, которые получал бывший народный депутат.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама