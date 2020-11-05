"На работу надо бл*ть ходить, Коля". Видео, как Арахамия отчитал Тищенко

Тищенко признался, что пропустил важное голосование, но получил жесткий ответ

Верховная Рада сегодня приняла проект бюджета на 2021 год, но со скрипом. С первой попытки не удалось принять изменения в Бюджетный кодекс, и в этот момент произошел курьезный момент: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отругал нардепа Николая Тищенко.

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После того как парламент не поддержал изменения в Бюджетный кодекс, спикер ВР Дмитрий Разумков подозвал к себе в президиум лидеров фракций и групп. Там же был и Арахамия.

В какой-то момент к президиуму подошел "слуга народа" Тищенко и сообщил Разумкову, что не успел проголосовать: "Дима, два человека не успели (проголосовать)".

А стоящий рядом Арахамия ответил: "Не успели? На работу надо бл*ть ходить, Коля. Где ты был?".

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Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Отметим, ранее Тищенко неоднократно попадал в курьезные ситуации в Раде. Так, например, на видео попало странное голосование Тищенко: он нажимал кнопку при выключенном дисплее системы "Рада" и только после завершения голосования вспомнил, что нужно вставить персональную карточку.

Особенно повеселило его нелепое объяснение "формулы Штайнмайера", а Украину и вовсе сравнил с насосом.

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