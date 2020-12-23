На прощание с Кернесом уже приехал Кличко. А будет ли Зеленский?

Президент Владимир Зеленский, как и другие первые лица государства, не приедут в Харьков на церемонию прощания с Геннадием Кернесом.
Об этом свидетельствует информация с сайта Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба.
В университете напомнили, что, согласно положениям Устава гарнизонной и караульной службы ВСУ о предании воинских почестей при погребении, почетный эскорт отправляется в случае захоронения лиц, в официальных церемониях которых принимают участие президент Украины, председатель Верховной Рады и премьер-министр.
Изначально была информация, что в церемонии прощания и похоронах предполагается участие первых лиц государства, поэтому планировалось отрядить туда около пятидесяти военнослужащих. Однако позже стало известно, что первые лица государства на прощание с Кернесом не прибудут и приказ об отправке туда военных отменен.
Как передает наш корреспондент с места событий, в театр оперы и балеты прибыл мэр Киева Виталий Кличко и некоторые народные депутаты прошлых созывов Рады.
Напомним, служба по отпеванию прошла ранее в Благовещенском соборе. Вход в храм был ограничен, но онлайн-трансляцию можно было посмотреть на экране возле собора.
Все подробности в спецтеме Похороны Кернеса
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