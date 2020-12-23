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На прощание с Кернесом уже приехал Кличко. А будет ли Зеленский?

23 декабря, 09:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Первые лица государства отказались ехать в Харьков, но туда все равно приехали некоторые политики

Президент Владимир Зеленский, как и другие первые лица государства, не приедут в Харьков на церемонию прощания с Геннадием Кернесом.

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Об этом свидетельствует информация с сайта Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

В университете напомнили, что, согласно положениям Устава гарнизонной и караульной службы ВСУ о предании воинских почестей при погребении, почетный эскорт отправляется в случае захоронения лиц, в официальных церемониях которых принимают участие президент Украины, председатель Верховной Рады и премьер-министр.

Изначально была информация, что в церемонии прощания и похоронах предполагается участие первых лиц государства, поэтому планировалось отрядить туда около пятидесяти военнослужащих. Однако позже стало известно, что первые лица государства на прощание с Кернесом не прибудут и приказ об отправке туда военных отменен.

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Как передает наш корреспондент с места событий, в театр оперы и балеты прибыл мэр Киева Виталий Кличко и некоторые народные депутаты прошлых созывов Рады.

Фото: Игорь Рец, "Сегодня"
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Напомним, служба по отпеванию прошла ранее в Благовещенском соборе. Вход в храм был ограничен, но онлайн-трансляцию можно было посмотреть на экране возле собора.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Похороны Кернеса

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