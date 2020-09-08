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"На посту премьера готов быть недолго": Саакашвили объяснил свои планы в Грузии

8 сентября, 09:35

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Политик заявил, что не выбирает между Украиной и Грузией

После того, как глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили стал кандидатом на пост премьер-министра Грузии, он объяснил, что хочет занять эту должность временно.

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Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Я дал согласие на предложение объединенной грузинской оппозиции стать премьер-министром после победы на парламентских выборах 31 октября", – сообщил он.

Саакашвили объяснил, что сейчас парламентские выборы не проводятся в Украине, а проводятся в Грузии. Следовательно, он хочет помочь грузинскому народу выйти из кризиса, но на посту премьера готов быть недолго.

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"Я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия. Пока я нахожусь в Украине и выполняю свои функции главы исполнительного комитета Национального совета реформ. Мы готовимся к очередному заседанию Нацсовета … Я продолжаю поездки по Украине и работаю в штатном режиме. Для меня судьба Украины и Грузии неразделимы. Я не выбираю между двумя странами, моя борьба продолжается и там, и там", – подчеркнул главный реформатор Украины и экс-президент Грузии.

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Как сообщали новости "Сегодня", еще в конце августа Саакашвили заявил о намерении вернутся в Грузию. Он рассчитывает, что объединенная оппозиция победит на парламентских выборах в октябре, после чего он может стать премьер-министром.

У Зеленского отреагировали на возвращение Саакашвили в Грузию. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что Саакашвили продолжит работать в Национальном совете реформ.

Заявление Саакашвили

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Грузия премьер-министр Михеил Саакашвили

Источник: Сегодня

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