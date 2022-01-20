На пороге "бешеная собака" Путина – срочное обращение Авакова к украинцам

Украина стоит перед угрозой военного вторжения, подчеркнул экс-министр

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков призвал украинскую власть и оппозицию не игнорировать угрозу вторжения России и объединиться ради защиты страны.

Пора всем объединиться против Путина

"В который раз Украина стоит перед угрозой военного вторжения со стороны сильного и бешеного врага. По сравнению с этим все внутренние распри, в том числе и политическое противостояние между оппозицией и действующей властью, все внутренние проблемы, даже крайне сложная экономическая ситуация, второстепенны", – написал экс-министр на своей странице в Facebook.

Арсен Аваков: "Это украинские беспилотники, которые находятся на службе украинской армии". Фото: aspi.com.ua

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Как отметил Аваков, "у наших границ неистовствует бешеная собака путинского режима".

"Враг угрожает каждому дому, каждой семье, каждому украинцу. Поэтому мы должны быть взрослыми и верно осознать действительность опасности. Мы не имеем права игнорировать угрозу, мы не должны паниковать, мы обязаны быть ответственными, быть сильными и самое важное – быть едиными!" – пишет он.

По словам экс-главы МВД, украинцы смогли объединиться и остановить врага в 2014 году, и обязаны сделать это сегодня.

"Независимо от того, захочет ли действующая власть во главе с президентом стать центром такой консолидации, как это должно быть, призываю все проукраинские силы объединить усилия для защиты государства. У нас нет времени на политическую рознь – пришло время для консолидации и мобилизации ради Украины!" – подчеркнул он.

Власть и оппозицию давно призывают к перемирию

Ряд украинских политиков ранее уже обращались к власти и оппозиции с призывом принять неотложные меры для отпора российской агрессии.

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В частности, экс-премьер-министр Арсений Яценюк заявлял, что власть должна неотложно инициировать проведение саммита союзников Украины.

"На современном этапе украинская власть должна инициировать неотложно проведение саммита союзников Украины, саммита союзников при участии США, Великобритании, обязательно Германии и Франции, при участии всех западных стран, которые должны поддержать Украинское государство", – сказал Яценюк, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

Фото: nfront.org.ua

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что сейчас – решающий период для Украины, и политическая борьба внутри страны – самая плохая из ошибок.

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"Я призываю все политические силы: перестаньте воевать между собой. Сейчас пора объединиться, чтобы все силы, опыт и ресурсы максимально задействовали для стабилизации ситуации в стране и укрепления экономики! Мы все должны сейчас сохранить страну!" – уверен политик.

Что Аваков говорил о российской угрозе

Ранее экс-глава МВД Арсен Аваков резко прокомментировал требование России к США не принимать в НАТО Украину и Грузию. Он считает требование Кремля вмешательством во внутренние дела суверенных государств.

"Это все, что следует знать о режиме Путина и его понимании международной политики. Имперский шовинизм, превращающий серьезный международный документ в полный абсурд!" – подчеркнул политик.

Арсен Аваков также рассказывал, в каких условиях возможны переговоры Украины и России.

"Мне нравится формат переговоров с Россией вместе с нашими друзьями – "нормандский формат". Не нужно говорить с Путиным. Мы будем разговаривать с другой Россией – без Путина. А сейчас с путинским режимом можно говорить только в "нормандском формате" по повестке дня, которую будет диктовать Украина – независимость Украины, уважение к ее границам и территориям, к ее правам", – отметил Аваков.

Бывший министр внутренних дел также заявил, что в случае нападения войск РФ на Украину, необходимо будет немедленно собрать всю оппозицию за стол переговоров для совместной защиты страны. Политик подчеркнул, что в этот разговор должен включиться и президент Украины.