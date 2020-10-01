На Михеила Саакашвили едва не напали в ресторане (видео)

На Михеила Саакашвили чуть не напали в киевском ресторане. Об этом сообщили интернет-издания со ссылкой на собственные источники. По их данным, нападавший имел холодное оружие.
В Сети появилось видео с камер наблюдения.
На кадрах видно – человек заходит в зал ресторана, подходит к столу, где сидит Саакашвили, и начинает с ним разговаривать. Почти сразу вероятного нападающего оттеснили от Саакашвили. На место вызвали полицию.
В пресс-службе полиции "Сегодня" сообщили – дело не возбуждали. Михеил Сакашвили не писал заявление. На месте решили – инцидент исчерпан.
Тем временем в Украине состоится суд, который должен дать оценку действиям пограничников, депортировавших Михеила Саакашвили в 2018 году из Украины.
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Об этом стало известно из сообщения офиса генпрокурора. Акт по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа уже передали в суд.
По данным следователей, пограничники незаконно задержали Саакашвили в Киеве в феврале 2018 года. Далее его депортировали в Польшу. Тогда руководство Госпогранслужбы настаивало: придерживались всех юридических формальностей – Саакашвили депортировали из-за решения суда о его незаконном пребывании в Украине.
Ранее "Сегодня" писали о том, что Михеил Саакашвили, назначенный в мае председателем Исполнительного комитета реформ,рассказал о подготовке важных реформ, которые, по его мнению, следует провести в Украине. В частности, политик сообщил, какие три первоочередные реформы разрабатываются комитетом.
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