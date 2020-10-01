Українська
$ 28,31
33,16
  1. Новости политики

На Михеила Саакашвили едва не напали в ресторане (видео)

1 октября, 22:08

Сергей Пономаренко

На кадрах видно, как мужчина заходит в помещение и подходит к столику политика

На Михеила Саакашвили чуть не напали в киевском ресторане. Об этом сообщили интернет-издания со ссылкой на собственные источники. По их данным, нападавший имел холодное оружие.

Реклама

В Сети появилось видео с камер наблюдения.

На кадрах видно – человек заходит в зал ресторана, подходит к столу, где сидит Саакашвили, и начинает с ним разговаривать. Почти сразу вероятного нападающего оттеснили от Саакашвили. На место вызвали полицию.

В пресс-службе полиции "Сегодня" сообщили – дело не возбуждали. Михеил Сакашвили не писал заявление. На месте решили – инцидент исчерпан.

Тем временем в Украине состоится суд, который должен дать оценку действиям пограничников, депортировавших Михеила Саакашвили в 2018 году из Украины.

В тренде
Трамп, Макрон и Путин призвали к прекращению войны в Нагорном Карабахе
Реклама

Читайте также: Саакашвили поддержал идею фракции "Слуга народа" о погашении долгов на энергорынке

Об этом стало известно из сообщения офиса генпрокурора. Акт по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа уже передали в суд.

По данным следователей, пограничники незаконно задержали Саакашвили в Киеве в феврале 2018 года. Далее его депортировали в Польшу. Тогда руководство Госпогранслужбы настаивало: придерживались всех юридических формальностей – Саакашвили депортировали из-за решения суда о его незаконном пребывании в Украине.

Ранее "Сегодня" писали о том, что Михеил Саакашвили, назначенный в мае председателем Исполнительного комитета реформ,рассказал о подготовке важных реформ, которые, по его мнению, следует провести в Украине. В частности, политик сообщил, какие три первоочередные реформы разрабатываются комитетом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев Саакашвили

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кремль финансирует Лещенко через своего агента Тарасюка, – депутат
Кремль финансирует Лещенко через своего агента Тарасюка, – депутатПолитика
В ТКГ появится новый человек: Офис президента нашел кандидата
В ТКГ появится новый человек: Офис президента нашел кандидатаПолитика
"Позади 8-часовая операция": Юрий Луценко борется с онкологиейПолитика
В Беларуси сейчас нет легитимной власти: Кулеба объяснил почему
В Беларуси сейчас нет легитимной власти: Кулеба объяснил почемуПолитика
Хватит критиковать Лукашенко: Минск пригрозил Киеву ухудшением отношений
Хватит критиковать Лукашенко: Минск пригрозил Киеву ухудшением отношенийПолитика
Украина учла ключевые замечания к реформе СБУ: как изменится служба
Украина учла ключевые замечания к реформе СБУ: как изменится службаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять