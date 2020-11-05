На конкурс по созданию Большого Герба поступили 100 эскизов: где их можно увидеть

На новый конкурс по созданию большого Государственного Герба Украины поступило 108 эскизов, которые должно рассмотреть Госагентство по искусствам и художественному образованию.

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Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он выразил надежду, что к 30-й годовщине принятия Акта провозглашения независимости Украины удастся наполнить ст. 20 Конституции реальным содержанием и обеспечить утверждение Большого Герба.

Как отмечает Госагентство по искусствам и художественному образованию, следующим этапом будет проверка всех работ на соответствие условиям, указанным в постановлении Кабмина "О проведении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины" от 30 сентября 2020 №892.

А с 12 по 27 ноября в выставочных залах "Хлебные" нацзаповедника "София Киевская" планируется провести выставку, где все желающие смогут посмотреть представленные на конкурс работы.

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Итоги оргкомитет подведет к 1 декабря. Авторы лучших проектов эскизов получат премии: первая – 100 тыс. грн, вторая – 50 тыс., третья – 30 тыс.

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Напомним, что малый Герб Украины должен стать частью большого. В символе Украины, который не могут утвердить уже 24 года, должны быть казак с мушкетом и золотой лев.

Новости "Сегодня" также рассказывали, что кузнецы выковали из осколков "Градов" самый маленький Герб Украины.

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