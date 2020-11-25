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На Карибы теперь проще: Украина запустила безвиз с экзотической страной

25 ноября, 19:51

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Чтобы попасть на Сент-Винсент и Гренадины, украинцам теперь не нужны визы

Украинцам теперь будет легче попасть в карибское государство Сент-Винсент и Гренадины – одобренное ранее Кабмином соглашение о взаимной отмене виз вступило в силу.

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Об этом на своей странице в Twitter сообщил подписавший документ посол нашей страны в Великобритании Вадим Пристайко.

Стоит уточнить, что Сент-Винсент и Гренадины являются часть Британского Содружества наций.

"Шаг за шагом все страны Содружества станут безвизовыми для украинцев", – написал Пристайко, намекнув на Канаду, Австралию и Соединенное Королевство.

Посол напомнил, что дипломатические отношения с этой экзотической страной Украина установила лишь чуть больше года назад – в сентябре 2019-го.

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Теперь граждане Украины смогут до 90 дней на протяжении 180 дней пребывать на территории Сент-Винсента и Гренадин без визы.

Сент-Винсент и Гренадины – островное государство в Карибском море, которое состоит из острова Сент-Винсент и 32 мелких островов группы Гренадины. Главой государства является королева Великобритании, представленная генерал-губернатором.

Напомним, ранее британский посол Мелинда Симмонс объяснила, почему Лондон отказывается подписывать с Киевом соглашение о безвизовом пересечении границ.

А летом президент Украины Владимир Зеленский одобрил безвизовый режим для граждан Австралии и Новой Зеландии, которые также входят в Британское Содружество наций.

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Также смотрите сюжет об угрозах украинскому безвизу с ЕС:

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Карибы Карибские острова безвиз Вадим Пристайко

Источник: Сегодня

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