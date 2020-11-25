На грани Третьей мировой. К чему мог привести таран россиянами "Джона Маккейна"

Спланированные и случайные тараны случались в истории противостояния СССР/России и США

Противостояния, схожие с тем, которое произошло между американским эсминцем "Джон Маккейн" и российским БПК "Адмирал Виноградов" – вещь почти обыденная.

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Корабли и самолеты больших государств часто провоцируют противника. Иногда случаются настоящие тараны – сознательные или случайные.

Но к серьезным боевым действиям инциденты не приводят: войны между ядерными державами не хочет никто.

Что случилось в Японском море

Вкратце напомним историю инцидента. Во вторник утром американский эскадренный миноносец "Джон Маккейн" (порт приписки военно-морская база Йокосука, Япония) в ходе выполнения боевой задачи был перехвачен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота МВФ России "Адмирал Виноградов" (порт приписки – Владивосток).

Российский корабль, посчитав, что "Джон Маккейн" вторгся во внутренние воды РФ, предупредил, что готов пойти на таран, дабы вытеснить американское судно. "Джон Маккейн" сменил курс и ушел ближе к берегам Японии.

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Минобороны России в своем заявлении трактовало инцидент, как вторжение военного корабля США в территориальные воды РФ. Командование Седьмого флота ВМС США в свою очередь отметило, что "Джон Маккейн" ничего не нарушал. Залив Петра Великого, вблизи которого и произошел инцидент, был самовольно присвоен СССР еще в 1984 году в нарушение международного морского права. Таким образом, "Джон Маккейн" лишь обеспечивал свободу навигации в нейтральных водах.

Не первое столкновение

На самом деле подобные инциденты между кораблями и самолетами России и США случаются довольно часто. Даже в период "потепления" отношений самолеты, подводные лодки и надводные суда двух государств следили друг за другом, наблюдали за учениями противоположной стороны.

С "охлаждением" отношений случаи, когда та или иная сторона провоцировала противника, участились. Особенно часто стали происходить инциденты в Черном море, где российские корабли и самолеты часто шли на опасное сближение с американскими судами.

Вот так российские и американские суда опасно сближались в Аравийском море в начале января нынешнего года:

А так российский истребитель шел на опасное сближение с американским самолетом-разведчиком над Черным морем:

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Подобные действия опасны и могут привести к реальному столкновению, отмечают военные.

"Это очень опасные игры, учитывая, что их участники – ядерные государства", отметил в комментарии сайту "Сегодня" экс-глава Генштаба Минобороны Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Реальная угроза или блеф?

Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" – грозное боевое судно. Но его боевая мощь и живучесть ни в какое сравнение не идет с мощью более современного "Джона Маккейна".

Достаточно сказать, что корабли серии 1155, к которой принадлежит "Адмирал Виноградов" были раскритикованы почти сразу после ввода в эксплуатацию. Из-за низкой боевой мощи, а главным образом, узкой специализации. Проще говоря: они могут успешно бороться с подводными лодками, но против надводных кораблей практически беззащитны.

Возможно, потому Россия сразу после нынешнего инцидента направила в подмогу "Адмиралу Виноградову" новейший корвет "Совершенный", который способен бороться с надводными кораблями.

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Но вот если в боевом столкновении уроссиян шансов попросту не было, то при таране (или навале, то есть соприкосновении) "Адмирал Виноградов" мог потягаться с "Джоном Маккейном". И, скорее всего, россияне в крайнем случае действительно были готовы пойти на этот маневр. Благо прецедент спланированного навала кораблей СССР на военные суда США был.

Казалось бы, при чем здесь Украина?

Была единичная история спланированного тарана под завесу "холодной войны", в 1988 году у берегов Крыма. Американский ракетный крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрон" подошли слишком близко к берегам Крыма, нарушив границы 12-мильной кономической зоны СССР. Навстречу им вышли два сторожевых корабля – "Бережливый" и СКР-6.

С санкции самого высшего военного руководства корабли совершили навал на американские суда. Причем "Бережливый" сделал несколько заходов и серьезно повредил ракетный крейсер "Йорктаун".

Навал "Бережливого" (фрегат "Днепропетровск" на ракетный крейсер "Йорктаун").

Американские корабли ушли в нейтральные воды, а затем на ремонт. Инцидент был решен на политическом уровне и остался без последствий. А сторожевой корабль "Бережливый" при разделе флота вошел в состав ВМФ Украины и стал фрегатом "Днепропетровск".

Случайные тараны

К гораздо худшим последствиям приводят не спланированные столкновения. Как правило, происходят они с участием подводных лодок (ПЛ):

ПЛ чаще входят в непосредственное соприкосновение с кораблями противника, наблюдая за ними или за учениями;

подлодки имеют ограниченные возможности визуального контроля, либо их нет.

За последние полвека зафиксировано не менее пяти столкновения с участием подводных лодок СССР/России и США. Обходилось без жертв. Правда некоторые лодки после столкновения были признаны непригодными к ремонту и списаны.

По одной из версий, жертвой столкновения с американской подлодкой стала и АПЛ "Курск", затонувшая в 2000 году (погибли 118 человек). Правда, ни Россия, ни США официально эту версию не подтверждают.

Но были и другие:

1992 АПЛ К-276 "Кострома" столкнулась в Баренцевом море с АПЛ Baton Rouge проекта "Лос-Анжелес". В результате последняя списана с флота.

1993 АПЛ К-407 "Новомосковск" столкнулась с АПЛ Grayling класса Sturgeon. Grayling списана с флота.

Может ли из-за столкновения судов разразиться ядерная война?

Военные эксперты "Сегодня" исключают такое развитие событий.

Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" генерал-лейтенант Игорь Романенко, между военными ведомствами ядерных государств налажена постоянная связь. Любые инциденты, если он грозят перерасти в нечто большее, оперативно решаются на уровне военного командования, либо на политическом уровне.

"Поверьте, никто ядерной войны не хочет. Информация о каждом инциденте оперативно докладывается командиром или капитаном своему руководству. И далее по вертикали. И уже командование оценивает ситуацию и дает приказ, как действовать. Одновременно уведомляя командование противоположной стороны и мотивах действий и предпринимаемых мерах", – рассказал Игорь Романенко.

Военный эксперт Олег Стариков, проходивший службу в Ракетных войсках стратегического назначения в свою очередь отмечает, что если военные и идут на какие-либо провокации, то эти провокации санкционированы высшим командованием и тщательно просчитаны.

"Обе стороны понимают, что это провокация или "игра". Как правило, она заканчивается тем, что корабли или самолеты той или иной стороны уходят. Потому что задача не развязать войну, а оказать психологическое давление", – отмечает Олег Стариков.

Если же слежение, провокация или "игра" заканчиваются реальным столкновением, либо же сторона идет на планируемое столкновение (как фрегат "Днепропетровск"), вопросы решаются на политическом уровне, иногда негласно.

"Видите, как все с "Курском" затихло? Возможно, лет через пятьдесят раскроют, что там было на самом деле. Но в любом случае, история быстро затихла, никакой войны не было", – говорит Олег Стариков.

Тем временем в России обсуждают возможное заболевание Владимира Путина коронавирусом:

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